全球藥業競爭格局 助康龍化成迎成長機遇

康龍化成(3759)主要業務涵蓋製藥研發服務，包括實驗室服務、化學製造與管制(CMC)服務、臨床開發、以及生物製劑和細胞基因治療(CGT)服務。集團的收入中，實驗室服務的佔比最高，按每股計算，約相等於每股30.7元人民幣。康龍化成的主要亮點在於與Eli Lilly的合作，增強集團的製造能力，並有助於提升在中國市場的競爭優勢。短期內，集團可能因技術轉移而快速增長，中期則受益於全球生技融資環境改善和海外需求回升；長期來看，則可望通過中國市場的需求擴張獲得更大收益。這些因素均為康龍化成未來增長奠定了基礎。

全球製藥和生物科技行業正處於持續增長的周期中，尤其是在中國市場。隨著對肥胖和糖尿病藥物需求的增加，相關的GLP-1類藥物有著巨大的市場潛力。然而，行業競爭日益激烈，市場上出現越來越多的合同製造商(CDMO)，尤其是在技術創新和服務質量方面。此外，整體運營成本因科技進步和生產效率提升而逐步降低，但仍需考慮原材料價格波動和合規成本的影響。企業在此背景下需要不斷提升技術能力和擴大生產能力，以應對市場的快速變化和需求增長。

市場看好康龍化成的因素之一是與Eli Lilly(艾爾莉)的合作。艾爾莉在中國市場的3億美元投資計劃不僅為康龍化成的生產能力提供了支持，還增強了其在製藥業務中的地位。這一合作預示著康龍化成在高端製藥製造領域的認可，並有助於開拓更多合作機會，吸引更多國際企業成為其客戶。 其次，中國市場的需求增長潛力被廣泛認為是一個重要的利好因素。隨著中國在肥胖與糖尿病治療領域的政策支持，康龍化成可望在未來的市場增長中佔有一席之地。過去的報告中強調，隨著健保政策的推進及日益增加的健康需求，該公司有望迎來穩定的業務增長。

最後，全球生技和制藥行業的復甦預測，尤其是在改善的融資環境下，也為康龍化成提供了利好支持。報告中提及，隨著各國市場逐漸穩定，研發支出的增加無疑將促進該公司的增長，特別是在其關鍵業務領域的研發服務和製造能力上。這樣的長期展望為康龍化成的未來成長提供了強勁的動力來源。 康龍化成自在去年10月16日至今年3月13日期間，康龍化成股價錄得19.41%的跌幅，期間共流失1.2億元的資金，其中大戶佔0.04億元，而散戶佔1.25億元，顯示出散戶投資者對集團前景的信心減弱而提前離場。大戶對散戶的資金流比率為0比-1，反映出大戶投資者在股價下跌期間未失去信心，這可能意味著股價在大戶支持下有機會向好。大戶投資者的持貨比率最高曾達到21.55%後回落，最低曾跌至-22.68%；截至3月13日，其持貨比率為-6.82%，顯示出股市動力逐步回穩，沽壓可能消散，從而帶動股價向好。

康龍化成股價自去年4月急跌至10.24元見底後，逐步反彈並在升上50天線後持續上行，最終在去年10月初達到高位30.12元，隨後開始回落。當失守50天線支撐後，股價轉入持續下跌，形成低於前高的走勢。最近，股價最低跌至17.24元，正好回調至整個前升浪總升幅的61.8%目標。在9天RSI成功重返30以上水平後，走勢逐步見底並成功突破20天線的阻力。隨著成交量回升，相信股價已經出現見底狀況。若以最近回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價有望反彈至25.5元。投資者可在股價返回20天線約19.6元時考慮買入，並在股價未跌穿前底支撐17.8元的情況下，可以繼續持有而無需止蝕賣出，並可上望25.5元。