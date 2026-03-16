一頓操作猛如虎，漲跌全靠特朗普。

上周A股繼續圍繞著伊朗局勢的變化而波動，尤其是在熱點方面，從煤炭到化工，從電力到儲能，油價高企的各種受益概念股紛至遝來，而以TMT為首的科技板塊則走勢低迷。有人做過統計，開戰至今，A股各個板塊中，僅有9個板塊取得正收益，其中排在前4的分別是煤炭、公用事業、電力設備和石油石化，下跌板塊中，傳媒和電子分別列跌幅第一和第四。

關於局勢的演變，目前市場絕大多數的觀點是一致的，分為3種情形：1至2周內快速結束、3至4周內結束和短期無法結束，並給出了相應的應對策略。在我看來，這三種情形的實質是誰也不知道局勢會怎麼演變，尤其是面對一個翻臉比翻書還快的「大統領」，甚至連猜都不敢，就像一個賣方的首席策略所說：如果有人能很篤定地告訴你伊朗局勢會如何演變，那他大概率就是個騙子。既然面對如此大的不確定性，「避險」就成為短線的首要應對，我身邊多數朋友都不同程度地減了倉位元，除了拿小部分資金去投機高油價受益股，其餘大多觀望為主。