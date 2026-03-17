石油價格急升 聯儲局陷兩難

中東局勢引發能源價格急升成為近期市場焦點，其中布蘭特期油在過去兩周不斷飆升，並升穿100美元，創逾3年半收市新高。油價破百重燃市場對通脹的擔憂，憂慮聯儲局因而改變減息步伐。期貨市場預計聯儲局今年減息或不足一次，較兩周前所預期的兩次或以上明顯減少。

地區衝突導致油價上升是典型的供應衝擊事件，在歷史上偶有出現，若央行處理不當，可能造成難以駕馭通脹的局面。供應衝擊事件一方面或會增加通脹上升的風險，另一方面亦可能令整體經濟包括勞工市場面臨下行壓力，形成滯脹的情況，令央行在決定息口走向時陷入兩難。因此，現代央行在處理供應衝擊事件時往往會考慮通脹上升的持續性。若認為衝突事件不會持續，或油價上升只是短暫現象，央行大可忽略通脹的短期波動，但前提是通脹預期保持穩定。