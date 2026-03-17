豐盛生活服務低估值高股息 長線投資可吼

豐盛生活服務(331)於2月發布2025年中期業績，雖受周期性業務波動影響短期數據表現，但核心業務經營穩健，加上充裕的在手訂單儲備，整體仍具備較高的投資價值。 業績方面，公司上半年實現收入37.77億元，股東應佔溢利2.16億元，同比雖有小幅回落，但核心業務表現亮眼。物業及設施管理服務收入同比增長0.9%，綜合生活服務收入增長3.2%，其中保險服務增速高達20.3%，系統保安及護衛服務增長17.1%，兩大板塊有效抵銷了機電工程業務的周期性波動。公司整體毛利率提升至13.7%，較去年同期增加0.9個百分點，業務結構優化帶動盈利質量明顯提升。

訂單儲備表現強勁，展現出公司強大的業務承接能力。截至2025年12月31日，未完成合約總額達151.82億元，約為去年全年總收入的1.9倍，為未來業績增長提供堅實保障。上半年新簽合約總額39億元，覆蓋多個核心領域，並擁有政府設施、大型商場、大學校園等高質量客戶，充分驗證公司在公私營市場的競爭實力。 財務管理上，公司保持審慎穩健的風格。中期宣派股息每股18.9仙，派息比率維持在40%左右，股息率達7%，為投資者帶來穩定現金回報。公司淨負債比率為零，現金及銀行結餘達7.63億元，財務狀況健康，6倍的往績市盈率在同行業中具備顯著的估值優勢。

此外，公司積極推動科技創新與ESG布局，與香港應用科技研究院合作探索智能技術應用，提升運營效率；環保服務涵蓋水質處理、電動車充電基建、碳審計等領域，契合綠色發展趨勢。未來公司將受益香港北部都會區建設、公營房屋供應增加等政策紅利，同時通過收購拓展內地市場，保險服務業務持續擴張。 豐盛生活服務以穩健核心業務為基礎、充足訂單為支撐、科技與ESG為長期驅動，具備低估值、高股息與確定的增長潛力，是兼具安全性與成長性的優質長線投資標的。建議5.6元買入，目標6.2元，跌破5.4元止蝕。