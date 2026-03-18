零跑汽車RSI底背馳 造就技術反彈機會

零跑汽車(9863)的主要業務為生產和銷售新能源電動車，並透過全域自研和平台化制造實現成本優勢。根據報告，集團在2026年的目標銷量為100萬輛，並計劃逐步達到400萬輛。產品方面，收入的佔比未具體提及，但可從新車系列(如D19、D99等)和A系列的推出中看出，未來增長潛力巨大。短期內，零跑汽車將受惠於新車推出及市場需求的上升；中期則受益於一汽的入股及資金支持，長期方面，集團將透過技術革新和國際市場拓展促進盈餘增長。零跑汽車的主要亮點在於其強勁的市場增長預期，以及與一汽及Stellantis的戰略合作，這些合夥關係將有望提升其內部技術和生產能力，進一步鞏固在全球新能源市場的地位。
新能源汽車行業正處於升級周期，隨著消費者對電動車需求上升，市場競爭也變得愈加激烈。各大車廠不斷推出新型電動車，以吸引消費者。在這一背景下，營運成本的壓力主要來自於原材料價格波動和研發投入的增加，但通過全域自研和平台化製造，部分企業得以降低成本並提升毛利率。總體而言，隨著技術進步和市場拓展，行業預計將持續增長，並迎來更多的市場機會與挑戰。
市場上看好零跑汽車的利好因素有多個，包括零跑汽車的增長受到與行業巨頭的戰略合作推動，特別是中國一汽的入股和資本合作。透過一汽的股權投資，零跑獲得約37.4億元的資金支持，這不僅提升了其資金流動性，還增強了企業的市場認可度。這筆資金主要用於研發和營運資金的補充，將促進新產品的開發和市場推廣。此外，與國際汽車製造商Stellantis的合作，將助力零跑在海外市場的拓展，通過共享資源和技術，提升其國際競爭力。另外，集團零跑汽車的增長受到與行業巨頭的戰略合作推動，特別是中國一汽的入股和資本合作。透過一汽的股權投資，零跑獲得約37.4億元的資金支持，這不僅提升了其資金流動性，還增強了企業的市場認可度。這筆資金主要用於研發和營運資金的補充，將促進新產品的開發和市場推廣。此外，與國際汽車製造商Stellantis的合作，將助力零跑在海外市場的拓展，通過共享資源和技術，提升其國際競爭力。
集團在收入來源上多樣化的戰略正在逐漸顯現成效。除了車輛銷售，集團的服務及其他業務收入(如碳信用交易、運輸保險等)在2025年增長顯著，為集團帶來了穩定的現金流。這種收入結構的多元化不僅降低了整體業務風險，還為未來的增長提供了更多支持。因此，未來若能保持這些多元收入來源，將有助於提升集團的整體盈利能力。而更重要的是，隨著消費者對新能源車的接受度上升，市場需求預計將繼續增長。市場投資者相信，2030年之前，集團的目標銷量將達到100萬輛，這一目標不僅符合行業趨勢，還顯示出其長期的增長潛力。以Lafa5等新車型的推出為契機，零跑能夠迅速吸引消費者的注意，不斷提升品牌的市場份額。結合積極的市場推廣策略，這將為企業在競爭日益激烈的環境中能穩住市佔率。
零跑汽車股價於去年8月中曾升上最高位見76.3元後見頂，而且股價更由高位逐步回調，形成了一浪低於一浪走勢，更於3月褊跌至最低位見37.64元後，在9天RSI出現一底高於一底的RSI底背馳走勢後，股價開始成功反彈，並帶動9天RSI由30以下水平抽升上70以上，反映股價上升動力強勁。由於股價已成功重返20天線之上，加上RSI底背馳走勢，有助股價在見底後逐步作出技術反彈，若果整個前跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標，股價可以逐步51.5元水平，投資者可以在45元水平買入，只要股價未有失守20天線，投資者毋須止蝕，並有望逐步回升並升上45元的目標水平。
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