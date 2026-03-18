零跑汽車RSI底背馳 造就技術反彈機會

零跑汽車(9863)的主要業務為生產和銷售新能源電動車，並透過全域自研和平台化制造實現成本優勢。根據報告，集團在2026年的目標銷量為100萬輛，並計劃逐步達到400萬輛。產品方面，收入的佔比未具體提及，但可從新車系列(如D19、D99等)和A系列的推出中看出，未來增長潛力巨大。短期內，零跑汽車將受惠於新車推出及市場需求的上升；中期則受益於一汽的入股及資金支持，長期方面，集團將透過技術革新和國際市場拓展促進盈餘增長。零跑汽車的主要亮點在於其強勁的市場增長預期，以及與一汽及Stellantis的戰略合作，這些合夥關係將有望提升其內部技術和生產能力，進一步鞏固在全球新能源市場的地位。

新能源汽車行業正處於升級周期，隨著消費者對電動車需求上升，市場競爭也變得愈加激烈。各大車廠不斷推出新型電動車，以吸引消費者。在這一背景下，營運成本的壓力主要來自於原材料價格波動和研發投入的增加，但通過全域自研和平台化製造，部分企業得以降低成本並提升毛利率。總體而言，隨著技術進步和市場拓展，行業預計將持續增長，並迎來更多的市場機會與挑戰。

市場上看好零跑汽車的利好因素有多個，包括零跑汽車的增長受到與行業巨頭的戰略合作推動，特別是中國一汽的入股和資本合作。透過一汽的股權投資，零跑獲得約37.4億元的資金支持，這不僅提升了其資金流動性，還增強了企業的市場認可度。這筆資金主要用於研發和營運資金的補充，將促進新產品的開發和市場推廣。此外，與國際汽車製造商Stellantis的合作，將助力零跑在海外市場的拓展，通過共享資源和技術，提升其國際競爭力。另外，集團零跑汽車的增長受到與行業巨頭的戰略合作推動，特別是中國一汽的入股和資本合作。透過一汽的股權投資，零跑獲得約37.4億元的資金支持，這不僅提升了其資金流動性，還增強了企業的市場認可度。這筆資金主要用於研發和營運資金的補充，將促進新產品的開發和市場推廣。此外，與國際汽車製造商Stellantis的合作，將助力零跑在海外市場的拓展，通過共享資源和技術，提升其國際競爭力。