金蝶國際：雲端化趨勢下的營收結構與盈利修復助推升估值

金蝶國際(268)主要提供企業資源規劃(ERP)與雲端軟體及相關實施、顧問與維護服務。其產品線包括面向大型企業的Cloud Cosmic 與Cloud Constellation、面向中大型與中小企業的Cloud Galaxy，以及面向微型與個體戶的Jingdou/Steller。公司已由傳統授權/實施模式轉型為以雲端訂閱為主的商業模式；FY25 年度雲端相關收入佔整體營收約82%，其中雲端訂閱收入約35.6億元人民幣，佔總收入約50.8%，而傳統ERP及其他業務約佔18%。公司以訂閱年化經常性收入(ARR)為關鍵指標，ARR 於4Q25 達40.9億元人民幣，較去年同期成長約19%。

雲端訂閱比重提升與 ARR 成長被視為主要成長驅動力，訂閱收入提高有助改善毛利結構與現金流。AI 商業化初見成效，FY25 AI 合約額約3.56億元人民幣，活躍 AI 助手用戶約20萬，AI 功能有助產品差異化並帶動附加收入。FY25毛利率擴張至67.1%，較上年提高約2.1個百分點；同時，全年營運現金流約11億元人民幣，且公司處於淨現金狀態，顯示訂閱與AI 驅動的效率改善已開始轉化為更高的毛利與現金產出。 企業持續朝雲端化與數位化轉型，長期有利於 SaaS 與雲端 ERP 的需求；但該行業具週期性，短期仍可能受宏觀經濟與企業 IT 支出波動影響，使雲端服務與實施項目增速出現波動。市場競爭激烈，來自大型雲廠與本地軟體公司的壓力使得SaaS競爭成為主要下行風險；因此產品差異化(例如AI與PaaS能力)與淨美元留存率(NDR)為衡量競爭力的關鍵指標。成本端受人員規模與研發投入影響，公司正透過 AI 提升營運效率並優化人力以控制費用，使研發與銷售費用佔比趨於穩定或下降。

市場滲透與產品線擴展構成長期成長基礎。面向中小企業與微型用戶的產品(如Cloud Galaxy、Jingdou/Steller)訂閱收入持續擴大，若公司能在 SME 市場取得規模優勢並同步提升 PaaS 與平台能力，將有助提高市場佔有率與每用戶平均收入(ARPU)。短中期則可能受AI產品商業化、客戶升級與訂閱價格策略推動訂閱成長與利潤率改善。 市場現時共有18位分析師對金蝶國際有進行調研的覆蓋，預期集團2026年的收入可以達到80億元人民幣，按年上升14%，另外2027年全年收入更進一步上升15.5%至92.4億元。另外，兩年的每股盈利分別為0.12及0.19元人民幣，以現價計算，相等於預測市盈率71.8倍及44倍。至於分析師所給予的目標價由12元至23元，而目標價的平均值為18.3元，較現價仍然有接近90%的升幅。

金蝶國際股價於去年4月由低位10.06元開始反彈，並持續上升至去年8月高位18.98元後見頂，股價其後持續回落，並在回調後分別回落至整個升浪總升幅的38.2%及61.8%的回調目標後，更於2月23日跌穿去年4月低後，股價更最低跌至8.91元，不過，9天RSI則逐步由低位反彈，形成一底高於一底的RSI底背馳。只要股價能重返10.2元以上，走勢相信會逐步轉強外，會有望按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標。投資者可以等股價在10元的邊緣買入，上望12.8元，只要股價勃跌穿近日低位8.9元，可以繼續持續而毋須止蝕。

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