頭條以外：從香港視角探討伊朗戰爭

即使在24小時新聞頻道和社群媒體訊息鋪天蓋地的今天，隨著衝突升級，要全面了解伊朗戰爭的全貌也變得愈加困難。問題不在於資訊匱乏，而在於碎片化的敘事氾濫。新聞頭條聚焦於飛彈攻擊、油價波動或政治言論，社交平台則放大充滿情緒化的觀點，目的往往旨在激發反應而非促進思考。對於身處全球金融、亞洲地緣政治和國際貿易交匯點的香港讀者而言，能夠穿透各種噪音、看清背後全貌尤其重要。 要理解當前戰爭，歷史遠比即時動態更為重要。伊朗的戰略行為與其近代史密不可分。1953年西方的支持推翻了伊朗民選總理、1979年伊斯蘭革命，以及數十年來的制裁與孤立，都深刻塑造了伊朗對安全與生存的認知。自那時起，伊朗建構了一套不再以傳統軍事力量為主導，而是更依賴透過區域影響力及代理人網絡進行威懾的戰略。通過這一歷史視角，有助解釋為何這場戰爭的影響並非非黑即白。許多網路敘事將衝突簡單地描繪成善惡之爭，但現實則複雜得多。海灣國家一方面恐懼伊朗報復，同時擔心長期動盪的威脅損害旅遊、貿易與能源出口。伊朗國內則在對外敵對時展現團結，但同時也面臨巨大的經濟壓力和社會緊張。即使西方盟友之間，也對衝突應升級到何種程度也出現分歧，尤其當經濟代價日益上升之際。這些灰色地帶往往被媒體的簡化報告所掩蓋，卻正是預測戰爭未來走向、以及為何難以迅速解決的關鍵。

戰爭不僅影響該區域，也正在延伸至一場更廣泛的國際賽局，它加深地緣政治陣營的分裂，並測試當前國際秩序的極限。各大強國正在重新調整聯盟、供應鏈和外交立場，而旨在應對全球危機的機構似乎日益捉襟見肘。對全球經濟而言，這意味著更加碎片化和更難預測。貿易路線日益政治化，制裁更廣泛地用作經濟武器，跨境投資決策如今與地緣政治風險密不可分。對高度開放的香港經濟而言，這種環境預示未來增長更波動、資本流向更選擇性，以及更頻繁的外部衝擊。

這一切在原油市場表現得尤為明顯。伊朗戰爭再度將霍爾木茲海峽置於全球焦點，因為全球約五分之一的石油供應經此狹窄水道運輸。即使未發生全面封鎖，單是軍事風險升高，已足以為油價注入顯著的地緣政治溢價。市場不僅對實際的供應中斷做出反應，也對局勢升級的可能性、保險限制和航運延誤做出反應。 對香港而言，這場戰爭最直接的影響是經濟而非軍事。這座城市深度嵌入全球資本流動與亞洲供應鏈，對境外的各種擾動極為敏感。能源價格上漲會傳導至物流、航空與零售，而全球通脹壓力則影響融資成本、物業估值與股市表現。這些影響看似間接，卻以非常具體的方式塑造日常經濟現實。

從投資角度看，需知道戰爭歷來不會摧毀市場，但會重塑市場。初期反應往往充滿波動，主要由不確定性而非基本面驅動。隨著時間推移，市場會逐漸適應，將新的風險與機會納入定價。目前的環境中，能源與大宗商品板塊因供應擔憂而受惠，而國防相關產業則持續獲得政府需求支持。傳統避險資產如黃金與高質素政府債券重新受到重視。歷史亦顯示，當不確定性穩定後，即使衝突本身尚未結束，廣泛的股市往往會恢復。關鍵變數不在戰爭持續多久，而在於戰爭的不可預測性有多強。

由此可見，這場戰爭的教訓是謹慎，而非恐慌。這不是進行激進投機或押注地緣結果的時刻。相反，分散投資、保持流動性，以及清楚了解風險敞口，比戰術性的時機把握更為重要。香港作為國際金融中心的角色，始終需要超越新聞標題，洞察深層的全球動態，此刻亦不例外。 伊朗戰爭提醒我們。資訊傳播的速度不等於理解資訊的深度。要看清全貌，尤其從香港的視角出發，我們需要放慢腳步、回顧歷史，並接受其複雜性。戰爭不能過於簡單解讀，其經濟、政治與金融後果往往需數年而非數個新聞週期才逐步展開。