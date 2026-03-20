近來，私募信貸問題備受市場關注，AI發展令中小型科技股與傳統SaaS軟體公司收入前景大受打擊，必須加大資本支出向AI轉型，加上美國聯儲局減息不及預期令利息高昂，令這些公司現金流出現問題。軟體及科技行業是私募信貸其中一個主要風險敞口，所以私募信貸信用風險亦明顯上升。

私募信貸基金的主要投資者是養老基金和保險公司等機構投資者。如果私募信貸違約，這些機構投資者就面臨投資虧損和流動性危機(如養老基金須定期發放資金)，可能會拋售高流動性資產以填補資金缺口，引發資產價格下跌。當機構投資者因此事而趨向保守，更會令企業更難從投資市場獲得資金，造成流動性萎縮。