近來，私募信貸問題備受市場關注，AI發展令中小型科技股與傳統SaaS軟體公司收入前景大受打擊，必須加大資本支出向AI轉型，加上美國聯儲局減息不及預期令利息高昂，令這些公司現金流出現問題。軟體及科技行業是私募信貸其中一個主要風險敞口，所以私募信貸信用風險亦明顯上升。
私募信貸基金的主要投資者是養老基金和保險公司等機構投資者。如果私募信貸違約，這些機構投資者就面臨投資虧損和流動性危機(如養老基金須定期發放資金)，可能會拋售高流動性資產以填補資金缺口，引發資產價格下跌。當機構投資者因此事而趨向保守，更會令企業更難從投資市場獲得資金，造成流動性萎縮。
不過，目前重演2008年雷曼時刻的機會相信較低。大型銀行的確會借錢給私募信貸基金作槓桿。當中，資產淨值貸款(NAV Loans)便是以這些私募信貸作為抵押品。不過資產淨值貸款的貸款成數一般只有5%到30%，故即使這些私募信貸資產大幅減值，對大型銀行影響亦有限。而私募信貸崛起，本身就是將高風險企業貸款從銀行體系剝離到風險自負的投資市場。再者，私募信貸僅佔美國企業借款僅約9%，遠未主導市場。投資者只須保持審慎的資產配置，避免過度集中於相關行業，則毋須過度擔憂。
作者為中原證券及資產管理執行董事、證監會持牌人，並未持有上述證券