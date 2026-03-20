根據港交所(388)資料，毛記葵涌(1716)是一家主要從事提供綜合廣告及媒體服務的投資控股公司。這家廣告及媒體公司股價由2018年上市時高位接近三個半，一年間股值蒸發過半，2021年8月林日曦辭任執行董事並退出公司後，股價長時間徘徊1蚊樓下。另一較少人留意的重要管理層人事變動，是2022年9月資深媒體管理人馮振超出任營運總監，至2024年初離職期間，毛記虧損大幅收窄。改善營運管理及優化成本結構後，2025財政年度更轉虧為盈。問題是，當年空降的馮振超做靚盤數後，對近日毛記成功賣盤有甚麼好處？

先請Grok分析毛記近日股價反映了甚麼：

「市場將新買家馬黎陽的收購動機解讀為『低價奪取上市殼公司平台、憧憬資本運作與業務轉型增值』，視為經典港股『殼股易主』催化劑。儘管要約價僅每股0.6963元(不足7毫，較停牌前1.21元折讓42.45%)，股價仍爆升逾5倍(復牌後高見4.24元、3月18日收約3.54元，盤中高3.79元，成交活躍逾2,000萬股)，反映散戶及投機資金純粹炒故事，無視基本面弱點及買家『不加價、無即時注資』聲明。」

買殼，卻是第二條數。曾幾何時，選殼最重要的就是「乾淨」。是的，作為廣告及媒體公司，毛記沒有太多外人難以估值的資產與債務。今時今日的市場監管之下，背景是內地搞高新科技環保的新買家以一億多買殼，最終想注入其他業務卻需要一定時間。這幾年間，須保證毛記不會淪為沒有業務的現金資產公司。賣盤後沒有stake的人有幾落力為新買家維持業務，我不敢說。宣布留下來的東方昇，將會是毛記的MVP。正如香港過去幾年的變遷(還記得腦細賣盤後渣哥的華麗轉身嗎)，沒有空降的馮振超和留低的東方昇，深明「契弟走得摩」的「真香港人」不能走得那麼輕鬆。