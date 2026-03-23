年初熱議的國家隊出貨一事終於被央媽證實，中國人民銀行最新資料顯示，今年前兩個月，國家隊合計歸還了5,200億元人民幣的再貸款。換言之，國家隊利用年初固收+、險資蜂擁而入的機會，順利地把去年4月護盤所買入的近3,700億元人民幣籌碼在高位全部出清，獲利超30%。不得不承認，國家隊是有高手的，只不過個人認為，這波操作和監管當局所宣導的長期投資似乎有點不一致，顯得過於短線了些。畢竟，與全球類似的救市行動相比，不管是香港的盈富基金(2800)、日本央行還是當初伯南克「乘直升機撒錢」，都沒有在這麼短時間內就「收割」。

回到市場，上周A股大幅回檔，上證綜合指數全周急跌近140點，4,000點整數關口被擊穿，引發市場波動的原因和前幾周一樣，依然是戰爭。隨著戰爭短期內結束的希望日漸渺茫，A股和全球市場一樣，都開始進入滯漲乃至衰退交易模式，雖然盤中依然有一些熱點活躍，但從每天的漲跌家數看，情緒的退潮是顯而易見的。而且，隨著市場的繼續下跌，年初進來的絕對收益類資金一旦出現虧損，會不會引發被動止損，進而產生短期的「負迴圈」，這也是周末大家討論的熱點話題。

特朗普的心思沒人能猜透，所以今天聊聊技術面。毫無疑問，技術面在快速惡化中，從形態上看，4,002點的頸線位被擊穿之後，雙頭得以確認，理論目標直指3,814點，而這也恰好和去年11、12兩月的低點重合。因此，本輪調整的低點大概率在3,800至3,820點附近，如果打個提前量，3,850點可能是一個左側買點。當然，最後能不能到這位置，大概率還是特朗普說了算。