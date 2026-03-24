長建經驗實力兼備 足可收購英國泰晤士水務

長江基建(1038)公布2025年度業績後，市場焦點並不僅在盈利數字本身，而在於其資本結構與資產部署能力，是否足以支持下一階段的大型併購。英國泰晤士水務收購傳聞甚囂塵上，對於是否有興趣出手？長江集團管理層在業績會上回應市場提問時指出，公司對「法治穩定國家」的資本密集項目具興趣，並強調自身在兩方面的能力：一) 英國水務營運經驗；二) 在人口密集城市經營公用事業的能力。 營運能力：英國水務經驗屬真實資產 若從營運往績經驗、規管行業周期及財務結構實力、與三個維度審視，在物色潛在併購項目時，集團確實正處於一個「具備選擇權但沒有壓力」的最佳位置。從過往營運紀錄看，長建旗下英國資產在客戶服務及行業評選中屢獲肯定，顯示其在高度監管及公共期望環境下仍能維持效率與服務質素。對於任何潛在大型水務項目而言，這類能力不僅是技術層面優勢，更關乎與監管機構及社會的互動能力及累積經驗。

公用事業項目包括大型水務企業所面對的監管壓力、債務結構及政治敏感度，與一般成熟受規管資產仍有差異。營運能力是必要條件，但也要其他方面配合。長建主席報告中提到UKPN 營運表現優秀，獲頒逾50個國內外獎項，其中「年度公用事業大獎」創下五奪英國公用業界最高殊榮紀錄。此外， 在英國消費者滿意指數，亦名列公用事業行業及公用事業聯合行業的榜首。 監管周期：重置期或成為盈利動力來源 2025至2026年屬多項資產的監管重置周期。受規管資產的本質在於其回報由允許資產基礎(RAB)與准許回報率決定，因此監管結果將直接左右未來數年的盈利軌跡。市場預期部分資產在新周期中或可受惠於資產基礎擴張及回報率調整。長建Northumbrian Water(NWG)於去年4月進入英國市場的新規管期，並已獲水務監管機構評為當地最佳客戶服務的公司，是全國水務界別的最高殊榮。重置條件優於市場假設，未來數年盈利增速或可獲得支持；反之則可能壓縮回報空間。因此，在評估公司是否適合參與大型水務資產時，必須將「內部監管重置結果」納入考量。若核心資產回報已具改善空間，公司對外併購的迫切性自然下降。

財務結構：低槓桿帶來戰略彈性 公司2025年每股派息2.61元，派息比率維持約80%，延續其長期穩定分派政策。若從資本結構看，淨債務/總資本比率約8%至9%；即使按透視基準(包括聯營公司負債)計算亦約在五成以下水平。這種槓桿水平在全球受規管基建同業中屬保守區間。更關鍵的是資產處置帶來的潛在現金回籠。市場研究普遍指出，若既有出售交易完成，公司將顯著提升可動用資金規模。在維持現行派息政策的前提下，集團仍有能力重新配置資本。換言之，公司並非需要透過併購來支撐盈利，而是擁有在適當價格下參與交易的「選擇權」。這種財務狀態的意義在於集團可以待善價而買，而不是被價格所牽引。

風險/回報框架：關鍵在定價與結構 泰晤士水務涉及龐大債務與資本開支需求。對潛在投資者而言，核心問題不在於是否有能力參與，而在於交易定價是否反映潛在重組成本？另外，債務結構又是否需要重大調整？以及監管條件是否允許合理回報？受規管資產的吸引力來自其可預測現金流，同時計算監管與政治因素，掌握好回報的不確定性。若交易價格要充分反映這些風險，加上資金充裕，才能更合乎長期股東利益。因此，管理層在公開場合的回應應被理解為「能力與興趣的表述」，而並非行動的預告。

資本市場視角：穩定性本身就是價值 從估值角度看，現價61.9元，市盈率約18.1倍，股息率4.2%，Beta值僅0.75，波動性低於大市。券商普遍給予63至69元目標價，部分維持「跑贏大市」或「買入」評級，認為規管重置及資產貨幣化將帶來催化劑。即使短期有英鎊澳元匯率或利率波動風險，但集團低債務結構及多元化地區布局已提供足夠緩衝。在目前全球利率與監管環境仍具變數的背景下，長江基建的投資價值更多來自其穩定現金流與連續29年長期增加派息紀錄，而非單一併購事件的催化。若公司最終參與大型交易，其股價短期可能因持續的回報增長而有上升空間；若選擇不參與，公司亦能依靠既有資產與監管重置推動盈利穩步前行。這種「進可攻、退可守」的結構，本身便構成其獨有的投資價值。

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