小米集團(1810)董事長雷軍透露，新一代SU7鎖單已超過3萬台，全國492家門店正式開啟試駕，3天已逾5萬人試駕了新一代小米SU7。小米股價反彈，升至32.6元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證，行使價48元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴(9988)發布新一代旗艦CPU玄鐵C950，適用於雲計算、生成式AI、高端機器人等領域，據指其搭載自研AI加速引擎，有望成為AI Agent時代新型高端CPU。阿里巴巴股價低位反彈，升至123元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證，行使價111.01元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

老舖黃金(6181)去年全年純利48.68億元人民幣，按年升逾2.3倍，券商研報指公司最新公布的首季業績指引遠超預期，將老舖列為中國珠寶板塊首選股。老舖黃金績後股價曾升逾17%，高見655元。如看好老舖，可留意老舖認購證，行使價809.38元，今年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意老舖認購證，行使價850.5元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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