馬斯克要挑戰不的是台積電

馬斯克沒有興趣替其他公司做代工，他的晶片廠計劃只為自己服務。(資料圖片)

馬斯克的晶片廠計劃，跟台積電有甚麼不同？

Terafab was the final missing piece of the puzzle. 以「拼圖最後一塊缺失的拼圖」去形容他構想中的超級晶片製造廠，馬斯克挑戰的不是台積電，這位現實版Ironmam挑戰的我認為是《國富論》中的「專業分工受制於市場規模」(The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market)。先聽聽馬斯克旗下的Grok怎麼為他護航：

「馬斯克的Terafab晶片廠計劃與台積電最大不同在於本質定位：前者是Tesla、SpaceX與xAI共同打造的『自家專用垂直整合超級工廠』(Captive Fab)，目標在美國德州興建史上最大規模廠區，專注2奈米製程、年產1太瓦算力晶片，80%供太空AI衛星與軌道資料中心、20%給Optimus機器人與Grok訓練，完全不對外代工，追求極致速度、簡化流程與快速迭代，以解決全球AI/機器人需求爆炸卻現有晶片廠成長太慢的瓶頸；後者則是全球最大『純晶圓代工廠』(Pure-Play Foundry)，服務數百家外部客戶如英偉達、Apple，專注晶圓製造與先進封裝，強調多產品線穩定量產與全球布局。」