馬斯克要挑戰不的是台積電

馬斯克的晶片廠計劃，跟台積電有甚麼不同？
Terafab was the final missing piece of the puzzle. 以「拼圖最後一塊缺失的拼圖」去形容他構想中的超級晶片製造廠，馬斯克挑戰的不是台積電，這位現實版Ironmam挑戰的我認為是《國富論》中的「專業分工受制於市場規模」(The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market)。先聽聽馬斯克旗下的Grok怎麼為他護航：
「馬斯克的Terafab晶片廠計劃與台積電最大不同在於本質定位：前者是Tesla、SpaceX與xAI共同打造的『自家專用垂直整合超級工廠』(Captive Fab)，目標在美國德州興建史上最大規模廠區，專注2奈米製程、年產1太瓦算力晶片，80%供太空AI衛星與軌道資料中心、20%給Optimus機器人與Grok訓練，完全不對外代工，追求極致速度、簡化流程與快速迭代，以解決全球AI/機器人需求爆炸卻現有晶片廠成長太慢的瓶頸；後者則是全球最大『純晶圓代工廠』(Pure-Play Foundry)，服務數百家外部客戶如英偉達、Apple，專注晶圓製造與先進封裝，強調多產品線穩定量產與全球布局。」
馬斯克沒有興趣替其他公司做代工，他的晶片廠計劃只為自己服務。問題是，市場既然已發展出具規模經濟及穩定使用率的純代工模式，投資天文數字的固定成本(包括建廠、設備、潔淨室、EUV光刻機等)有甚麼比較優勢？市場估計，純代工模式的工廠毛利率可長期穩定在50%以上，遠高於傳統IDM(integrated device manufacturer，例如以往的Intel)。前者靠多客戶分攤固定成本，後者常因自家需求波動導致使用率不穩。
經濟學鼻祖亞當史密的歡察是，專業分工能大幅提升生產力並降低成本，但它受到市場規模的限制：只有足夠大的市場，才能讓專業化生產者獲得足夠的需求而得以生存。於是，更大的市場規模會促進垂直解體，新興產業傾向垂直整合的，但隨著市場成長，它們會解體並外包，而在衰退產業中則相反，專業者消失，企業重新整合。Terafab的消息公布後，相關公司以至行業的股價反應不一，「拼圖最後一塊缺失的拼圖」不依靠專業分工，這最後一塊拼圖的股權結構又不會跟其他拼圖的完全一致，Tesla、SpaceX與xAI等公司的利益在Terafab眼中如何平衡？還看馬斯克再造奇蹟吧。