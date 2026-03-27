寧德時代淨利潤大增 毛利率升 龍頭地位再鞏固

寧德時代(3750)主要從事動力電池系統、儲能電池系統，以及電池材料與礦產資源等業務。2025年動力電池系統收入3,165億元，為最大收入來源並佔總收入約74.7%；儲能電池系統收入624億元，佔約14.7%；其餘為材料與資源等業務。集團亮點在於全球動力電池市佔率達39.2%，連續9年居首，產能利用率高達96.9%，經營現金流強勁且維持50%高分紅，海外業務毛利率高於境內。短期受惠電池出貨高增及盈利穩定，中期受新產能釋放與儲能大電芯放量帶動，長期則受全球新能源車滲透率提升、儲能需求擴張及AI數據中心帶動儲能需求所推動。

集團剛公布的2025年第4季及全年業績顯示，2025年歸母淨利潤為722億元，同比增長42.3%。第四季歸母淨利潤約231至232億元，同比增長約57%。即使計提約45.8億元減值，核心盈利仍然強勁。全年毛利率約26.27%，第四季升至約28%。單位毛利約0.14至0.145元/Wh，單位淨利約0.10至0.109元/Wh，季度間維持穩定。經營性現金流達1,332億元，同比增長37%，並連續3年維持約50%分紅比例。資本開支達423.4億元，同比增長40.7%，有效及在建產能接近1.1TWh。 集團具備顯著規模優勢及全球龍頭地位。產能利用率達96.9%，顯示產線運行效率高。海外收入佔比約30.6%，毛利率31.44%，高於境內水平，德國工廠已實現盈利。新產品方面，587Ah大電芯、6.25MWh及9MWh儲能系統陸續推出，鈉離子電池亦開始量產，有助提升成本效益及產品差異化。部分報告預期AI數據中心將帶動儲能需求，並上調儲能出貨假設。

電動車新產能持續釋放鋰電池的需求，國際能源署指出，2025年首季全球電動車銷量同比增長35%，並預測至2030年電動車或佔全球新車銷量約40%。市場資料亦顯示，全球電池需求將由2024年約840GWh增至2030年約2,600GWh，增幅逾3倍。隨著滲透率提升，動力電池需求將持續擴張。至於儲電市場方面，2025年全球新增儲能裝機達106GW，同比增長43%。市場預計數據中心用電需求2025年增長16%，並於2030年前翻倍；高盛亦預測數據中心電力需求至2030年或較2023年增長165%。電力負荷上升將推動電網側與工商儲能需求同步擴大。

市場預期集團2026年電池出貨將達920至950GWh，新產能釋放為主要支撐因素。第四季單位盈利改善及潛在電池價格上調，為2026年盈利增長提供基礎。有券商預測2026年第一季淨利潤約200億元，同比增長約45%。中長期方面，新能源車滲透率提升、儲能大型化發展，以及AI數據中心對儲能需求增加，被視為結構性增長動力。 市場預期寧德時代2026年的每股盈利將會達到20.24元人民幣，按年上升27.6%，而2027年更進一步上升19.5%至24.19元人民幣，分別相等於2026年及2027年的預測市盈率25.7倍及21.5倍。較同業現時的歷史市盈率平均值30.6倍為低，因此，以行業龍頭計算，現價仍然屬於偏低水平。現時共有18位分析師對寧德時代有進行調研覆蓋，目標價範圍在373元至731元，不過，若果以中位數計算，仍然有640元。投資者可以等股價進一步回調，並返回600元的水平入場，預期股價以去年6月低位295.6元開始形成升浪計算，只要未有失守去年9月至10月期間在600元水平形成的阻力的話，股價可以繼續向前頂進發，上望700元，至於股價一旦失守20天線585元則要先行沽出止蝕。

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