你最大的敵人，往往坐在你的椅子上

對於領導班子而言，市場、競爭對手或經濟周期往往都不是最危險的對手。這些威脅顯而易見，而且亦可以衡量。真正的風險其實微妙得多，也近得多。那就是我們自己。 領導班子的傲慢，很少會從內部顯露出來。它不會以大肆宣揚或明顯地炫耀自我的形式出現，而是隨著權力增長、業績表現，以及越來越少人願意提出異議而悄悄滋長。久而久之，權力會重塑領導層周圍的環境，令對話變得簡短、分歧變得溫和、沉默被誤視為一致。 如果你已經晉升到領導層，或是已創立了自己的公司，你很可能擁有過人的能力：在資訊不完整的情況下仍能作出決策的能力。你學會了相信自己的判斷、快速行動，並在形勢瞬息萬變的情況下仍能展現決斷力。正是這種信心帶你走到今天的位置。然而，如果不時刻加以審視，這種信心可能會演變成絕對的決斷力，而這種決斷力正是良好判斷開始失效的催化劑。

然而，一個早期警號是：當「需要證明自己是正確」凌駕於「需要得到正確結果」之上時，領導層即使在事實改變時，仍堅持自己的決定。新的訊息讓他們感到不便。分歧變成了人身攻擊。此時，判斷不再客觀，而是為了維護自身形象。另一個警號出現在領導層的傾聽方式。會議變成表演場所，其他人的發言被打斷或催促，提問的目的不再是出於質疑，而是為了引導答案朝向預設的結論方向發展。當領導層不再為了理解而傾聽，只為了回應而傾聽，學習便會悄然停止，衰退也隨之而來。

最具破壞性的轉變，或許是當踴躍反饋開始被視為不尊重的時候。建設性的批評被貼上「負面」的標籤，挑戰性的意見被視為「不忠誠」。提出的意見不會被公開討論，而是直接被排除在外。久而久之，人們開始自我審查，心理安全感消失，真正的問題警號也一併消失。隨著權力的增加，許多領導層會逐漸面臨一個狀況：身邊只剩下附和的聲音。忠誠開始凌駕於能力之上，異議被斥為「缺乏團隊精神」。從此，會議室會變得安靜，但決策品質卻沒有提升，反而漸漸惡化，因為相反意見已被系統性地逐一排除。

值得注意的是，領導層落入這些陷阱的方式往往不盡相同。有些人過度自信，把信心誤認為永不犯錯，把權威誤認為智慧。另一些人則過度自我懷疑，不斷尋求共識、猶豫不決，或在勢頭消退很久之後才重新審視決策。這些模式由過往經驗、文化與早期激勵所塑造。不同的路徑，但相同的結果：「決策速度減慢、團隊士氣低落、領導權力被削弱。」 傲慢也體現在領導層如何處理成敗的方式。公開表揚、私下推責成為常態。勝利向上歸功，失敗向下推卸。「我錯了」這句話逐漸從公開場合消失。信任的流失速度，遠比大多數領導層意識到的更快，而且重建信任遠比恢復公司經營收入困難得多。同樣危險的是危機感的喪失。經驗被誤認為判斷力，新想法往往被過快否定，提問被假設取代。失去好奇心的管理層最終會看不清楚真相。

諷刺的是，大多數領導班子並非因為自認優越而變得傲慢，而是因為身邊再也沒有人敢於糾正他們。真正的領導班子自信，不是認為自己永遠正確，而是相信自己的判斷，同時保持開放的心態去接受錯誤。優秀的領導班子會果斷決定，但不會把自我與決定綑綁在一起。他們會坦然地修正觀點，毫不尷尬地改正方向，亦不會為自己作多餘的辯解。 謙遜並非軟弱，而是一種行動上的自律。它體現在簡單的行為中。例如，問自己：「我遺漏了什麼？」、及早接納異議、提拔那些敢於提出建設性意見而非盲目奉承的人，以及把自我價值與「正確與否」分開。一個簡單的自我檢視就能帶來新的啟發：「你上一次公開改變主意是什麼時候？誰真正敢於跟你持不同意見？人們是及早向你報告壞消息，還是等到問題無法避免時才說？你更在意的是獲得尊重，還是讓自己變得有用？」

領導班子的能力並非在於能否掌控全場，而是能否創造一個真相能被快速傳播、決策不斷改進的環境。最受尊敬的領導層，不是發言最多的人，而是能啟發身邊人思考的人。歸根究底，領導班子最大的失敗，很少源自企業外部，而是始於企業內部。 當自信演化為盲目自信，而盲目自信又逐漸演變為傲慢自大，你最大的敵人，就坐在你的椅子上，而你最好的盟友或許也是如此。