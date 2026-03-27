泡泡瑪特(9992)去年多賺3倍，末期息大手加碼2倍，股價卻插水式暴跌22.5%或48.9元，非常驚嚇。加上大成交(金額244.60億，股數1.36億)，走鬼式散貨出現，即大戶趁高派貨、散戶慘接火棒。
集團去年純利127.7億元人民幣，略超市場預期，但收入遜預期，按年飆1.8倍至371億元人民幣，屬市場預期下限；惟派息不見手軟，末期息2.3817元人民幣，較2024年同期大增近2倍。大股東明顯受惠。
從財務角度看，盈利大幅增長、派息慷慨、收入卻遜色這三者之間形成矛盾，市場對未來增長的質疑難免擴大。
若按地區劃分，中國及亞太地區收入均按年大升逾倍，惟美洲及歐洲等地則分別勁升逾7倍及5倍。這意味著「出海」確實在貢獻，但規模基數仍低，因此對整體收入幫助有限。然而品牌國際化的形象，對於潮玩潮物以至於其所成就的泡沫，就算可以加分，也不過流於PR層面，未能變現。
泡泡瑪特去年第四季急劇放緩，強化了市場一直對其主要系列可持續性的擔憂。Labubu熱潮雖在，系列去年的IP收入按年大升3.6倍，佔總收入38%，未能一夫當關之餘，亦強化市場憂慮所謂「單一爆款」的可持續性。泡泡瑪特昨天跌勢持續，收市報150.7元，又丟了10.5%或17.6元。