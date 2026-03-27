若按地區劃分，中國及亞太地區收入均按年大升逾倍，惟美洲及歐洲等地則分別勁升逾7倍及5倍。這意味著「出海」確實在貢獻，但規模基數仍低，因此對整體收入幫助有限。然而品牌國際化的形象，對於潮玩潮物以至於其所成就的泡沫，就算可以加分，也不過流於PR層面，未能變現。

泡泡瑪特去年第四季急劇放緩，強化了市場一直對其主要系列可持續性的擔憂。Labubu熱潮雖在，系列去年的IP收入按年大升3.6倍，佔總收入38%，未能一夫當關之餘，亦強化市場憂慮所謂「單一爆款」的可持續性。泡泡瑪特昨天跌勢持續，收市報150.7元，又丟了10.5%或17.6元。