聽各種專家路演、盯美股、盯油價、盯特朗普每一個發言、盯霍爾木茲海峽輪船進出即時動態，作為全球最大「知識付費平台」的A股，4周的巨震讓大多數股民迅速成為國際問題專家……

當然，這也是無奈之舉，畢竟當下中東局勢是A股最重要變數，因此今天也不能免俗，先來聊聊這個。我個人覺得目前的態勢是雙方都想談，相對而言，美方訴求更迫切：希望以周為單位，而不是以月為單位來儘快結束戰爭，理由很簡單，特朗普承受不起戰爭長期化的後果，換言之用特朗普「交易的藝術」，目前就是極限施壓階段，4月大概率出現轉折。所以，從賣方角度，4月應該比2月和3月樂觀，是一個見底、抄底時間段，是一個提供上半年買點的時間段，但從買方立場，極限施壓階段的不確定因素太多，各種「極限」措施很容易進一步加大市場波動，上周我和一些機構和遊資交流，他們的觀點出奇一致：更願意等待，等待局勢明朗後再進場。