公司去年業績強勁，營業額大增57.6%至149.6億元。雖然核心油氣上游業務受油價低迷影響，但今年第一季油價反彈，相信今年業績會有改善。去年油氣貿易量突破2,000萬桶，帶動相關收入破100億元營收大關，澳洲波特蘭鋁廠銷量逆市上升，正充分表現出極強的經營彈性。

中信資源(1205)為中信股份(267)旗下，主要從事天然氣開採、油氣貿易及金屬與礦業投資，版圖遍布中國、澳洲、哈薩克、印尼等。其海外核心資產包括位處哈薩克卡拉贊巴斯油田、澳洲CMJV煤礦及澳洲波特蘭鋁廠等。

值得留意，公司原本持有約3%美國鋁業股份，總值約40億元。自今年首季開始，公司持續在市場拋售股份，合共套現近28.5億元。執筆時，公司還持2百多萬股份，價值約11億多，相信稍後時間再減持套現的機會非常大。

參考最新業績，去年底公司手頭現金達35億元，當美鋁股份完成出售，公司搖身一變成淨現金公司，防守力顯著提升。作為中信集團旗下重要資源旗艦，更不排除期待母公司注入新資產，或在海外市場尋求更大規模的併購。

總結，油價高企下，油氣上游核心業務為公司提供可靠盈利力；優化後的財務結構提供更強防守性；手握大量現金為炒作留下伏筆。