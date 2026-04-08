參考澳洲控煙政策的市場反應

有傳英美煙草考慮撤出澳洲市場，為甚麼？ 叫懂醫肺癌的人干預市場，就如叫懂市場運作的我醫肺癌。關於對傳統煙實施統一包裝設計規定及完稅標籤制度的最新進度，立法會將展開討論。一個有趣的觀察，立法會衛生事務委員會準備的13頁紙討論文件中，「澳洲」出現了6次。作為全球首個實施統一包裝設計規定的國家，參考澳洲經驗是容易理解的。6次被提及，卻仍漠視了兩項我認為非常重要的市場資訊：其一，幾年前一項在著名國際期刊《Nature Human Behaviour》發表的研究顯示：

In response to the policy, smokers switched from more expensive to cheaper cigarettes and reduced their overall tobacco expenditure and expenditure intensity. However, as smoking became less costly, smokers consumed more cigarettes. 換句話，這篇名為《The effectiveness of plain packaging in discouraging tobacco consumption in Australia》的研究發現，澳洲推行統一包裝設計規定後，價低者得成了市場競爭的唯一標準，替代效應之下煙民轉吸平價煙，只識醫療卻不懂市場的衛生政策推動者始料不及的，是需求定律促使轉吸平價煙的煙民吸得更多。有效討論統一包裝設計規定，立法會議員有需要知道這因市場統一而吸煙量上升的消費反應。 其二，有煙草商考慮撤出澳洲市場，是嚴厲控煙成效的最有力證據嗎？非也，皆因撤出市場的考慮並非吸煙的需求大減，而煙民消費上升得益的只有私煙販。Grok更詳盡地向議員分析：

「英國美國煙草(BAT)近期公開警告，可能被迫撤出澳洲市場，主要原因是澳洲嚴格的高消費稅政策與嚴苛管制，已導致非法煙草貿易爆炸式增長，合法市場被嚴重侵蝕。合法一包20支香煙售價約50澳元(稅佔大半)，但黑市走私或假冒香煙只需10至15澳元，價格差距巨大，吸引大量消費者轉向非法渠道，目前非法煙草及電子煙已佔整體市場50%以上，部分領域甚至高達80%，幾乎全由有組織犯罪集團壟斷。結果導致合法銷售崩潰、政府稅收大幅流失(自2019年以來累計損失約80至90億澳元)，並引發暴力犯罪事件。」