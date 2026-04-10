為何家族企業需要「企業醫生」？

香港經濟的根基，很大程度上建立於家族企業之上。從尖沙咀的珠寶店，到上環世代相傳的貿易行，這些企業構成了這個城市無形的支柱。它們除了提供就業機會、更保存傳統工藝，並帶來一般公司結構難以比擬的經濟延續性。在整個亞洲，情況其實都大同小異，家族企業並非例外，而是常態。 然而，有一個不容忽視的事實，卻是許多家族都不願面對的，大多數家族企業都無法成功完成從創辦人到繼任者的傳承。全球的數據顯示，只有約三分之一的家族企業能成功傳承第二代，而能夠延續傳承到第三代的更不足15%。在亞洲，由於對長輩和家族等級制度的尊重，人們往往難以進行深入對話，傳承中斷的風險也相應更高。

正因如此，「企業醫生」這個概念值得認真考慮。企業醫生並非在企業已經崩潰時才空降的危機處理專家。反而，這個角色更接近一名長期守護的家庭醫生：一位深入了解企業、保持中立，並在問題變得無法挽回之前，及早診斷根本病因的人。他們會分析瓶頸問題、改善盈利能力，並為陷入困境或正在成長的企業提供務實而可行的解決方案。他們與傳統企業顧問不同之處在於，他們會與團隊緊密合作，親身參與變革的執行。 在亞洲地區，家族、擁有權與管理權經常交織，這種中立性既稀有也至關重要。當前家族企業面對的挑戰，往往是結構性而非單純營運層面的問題。其中最明顯也最容易被誤解的，就是繼任人規劃。很多時候，繼任往往被簡化為一個單一事件：改頭銜、簽文件或是財產繼承等安排。但實際上，這是一個長達數年的複雜過程，涉及公司治理、領導力培養、擁有權結構、家族動態與信任建設。這個過程既不能倉促完成，也不能臨時拼湊或完全外包。

香港的一個常見案例就正好說明了這一點，創辦人是一位白手起家的生產製造商，他憑藉著堅韌不拔的毅力、長時間的辛勤工作和豐富的營運知識，從零開始打造出一家工廠企業。然而，他的孩子們卻在一個截然不同的環境中成長。他們在海外留學，在銀行、顧問或科技業建立了職業生涯，帶著國際視野回港，卻對經營工廠缺乏情感依附。對他們而言，家族生意並不令人嚮往，反而顯得沉重、繁瑣且過時。這使得創辦人面臨一個兩難的決擇：要麼出售自己畢生心血建立的企業，要麼勉強子女接手他們既不願意、也未準備好的的繼任角色。實際上，還存在第三條路，將企業專業化管理，交由具能力的專業經理人管理，而家族繼續保留擁有權。然而，這個選擇需要時間、信任和周詳的計劃。它還需要一個中立的第三方來調解雙方的期望，而這正是企業醫生最能發揮作用的地方。

在香港和亞洲，接班話題在文化上極難開口。創辦人可能認為這是對自身權威的質疑，或承認自己終將離去。而下一代則出於尊重或害怕衝突而保持沉默。非家族成員的管理者往往夾在中間，不知該遵循誰的期望。結果，本應花10年、15年逐步討論的事情，一拖再拖，直到健康問題、市場衝擊或內部爭執引發危機才爆發。 這正是企業醫生最有價值的時機。與家族成員、私人銀行家或律師不同，這些角色往往可能被視為偏向特定利益方，而企業醫生的公信力來自中立。他們的角色不是決定誰該繼承權力，而是及早提出一些棘手的問題。下一代是否真正願意且有能力接班？企業是否需要由家族以外的專業管理層進行經營？治理架構是否清晰且可執行？家族關係是否足夠穩固，能夠經得起改變的考驗？

當中許多問題還會偽裝成其他形式。增長放緩被歸咎於市場，其實根源是決策機制落後。人才流失被說成成本問題，其實是家族與管理層之間的權責不清。若沒有外部且具經驗的視角，問題只會被孤立處理，直至企業衰弱到無法挽救的地步。 然而，有效的介入需要時間。接班與家族治理沒有速效方案。建立信任、協調期望、為不想繼續參與的家族成員設計公平退出機制，以及將情感與企業經營分開，都需要多年的努力。因此，企業醫生必須具備耐心、一致性和長期投入的精神，而不是僅僅在股東糾紛或訴訟迫在眉睫時才出現。