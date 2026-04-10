特朗普如何make it right？

2月11日是值得紀念日子，因為以色列總理內塔尼亞胡到訪白宮，在戰情室硬銷攻打伊朗大計。他提出時機成熟，可令伊朗改朝換代，終結伊斯蘭政權長期統治；並預言美伊聯手可銷毀伊朗飛彈庫，大削弱其實力，伊朗無可能封鎖霍爾木茲海峽，它襲擊美國中東盟友的機會也很低。現時已一再反映特朗普如意算盤打錯了。我在本欄多次提及特朗普在2026年殺得性起，希望通過奪帥行動讓敵人俯首稱臣。可惜是，對於伊朗這個神權國家卻行不通，結果讓哈梅內伊以「殉道」從而團結內部一心抗美。

美伊以戰爭持續6周，每天積壓原油需求疊加。儘管美伊在最後通牒限期前達停火兩周協議，船隻可在伊朗軍方協調下通過霍爾木茲海峽，國際油價周三應聲插水，但中期油價走勢還須取決於航道重開的步伐，以及停火協議會否遵守，相信暫時難以回到戰爭爆發前每桶50至70美元的水平。何況以特朗普詭計多端性格，將難以取信於伊朗新領導層(其尊翁及親友剛被美軍刺殺)。

即使戰事完結，要重開關閉油井、重新調配人手和船隻，以重建煉油廠的庫存需時數月，實質恢復供應不是按鍵即可。布油短期將維持85美元以上。若伊朗未來有不同形式報復，將嚴重影響全球25%能源運輸。保費運費一定大加特加，全球通脹必受影響。中東戰火恐波及本港企業，並帶來三重衝擊。試想像，當各直接成本上升，戰事推高國際油價及航運成本，加重企業能源與物流開支，尤其運輸及進出口影響顯著，可能削弱終端需求。其次，企業面臨供應鏈受阻及全球貿易萎縮挑戰，石油主要運輸海峽供應鏈受阻，影響石油副產品及原材料供應。部分國家優先保障本國需求，減少對外貿易活動。De-globalization正因各不同原因加速。