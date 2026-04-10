美國與伊朗達成臨時停火協議，停火兩周後的局勢發展、美國國會對這場美伊戰爭的取態是關鍵。(資料圖片)

在「一整個文明將在今晚徹底滅亡」前一刻，美國與伊朗達成臨時停火協議，伊朗亦同意重開霍爾木茲海峽。停火兩周的消息公布後，油價下跌近兩成，跌破100美元大關，各地股市亦同時應聲反彈，個別航空股更大漲超過一成。說過了，美國的《戰爭權力決議案》容許總統60天之內爭取國會授權正式宣戰。自2月28日美伊衝突爆發以來，油價上落波幅之大是史上少見的。停火兩周之後的4月21日，剛好離開戰60日後的4月29日只有一個星期。換句話，停火兩周後的局勢發展，美國國會對這場美伊戰爭的取態是關鍵。國會拒絕授權正式宣戰的話，鳴金收兵是特朗普的唯一選擇，而伊朗是知道特朗普這個局限，特朗普亦知道伊朗知道他這個局限。

「美國國會並未事先正式授權或支持特朗普發動的美伊戰爭，特朗普主要依賴總統行政權力展開行動。共和黨主導的國會多數派在政治上實質支持特朗普，多次否決民主黨提出的要求停止未經授權軍事行動的決議案；民主黨則強烈反對，批評此舉違反憲法。整體而言，國會雖無主動宣戰或專門授權，但透過黨派票數優勢間接提供了政治後盾，反映美國戰爭權力在總統與國會之間的長期緊張關係。目前衝突已進入兩周停火階段，國會內部黨派分歧依然存在。」

《戰爭權力決議案》的局限之下，特朗普是否有已經籌碼有限？有請Grok分析一下美國國會對美伊戰爭的取態：

言下之意，國會的取態相當接近，儘管60日前否決停戰跟60日後支持開戰並非同一件事，同時擁兩個議會大多數的共和黨的向始終至為關鍵。

經濟學更相信市價反映資訊，預測市場Polymarket又有甚麼啟示？原來市場顯示，停火兩周後局勢發展的預測整體偏向「短期延長、逐步降溫」，但永久和平仍需時間：市場認為「4月21日前延長」的機率最高，約59至69%；4月底前達成永久和平協議的機率僅約16%，5月底前升至約33%；另外，5月底前特朗普宣布「結束對伊朗軍事行動」的機率約67%，6月底前高達82%。