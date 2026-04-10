美國國會支持特朗普發動的美伊戰爭嗎？
在「一整個文明將在今晚徹底滅亡」前一刻，美國與伊朗達成臨時停火協議，伊朗亦同意重開霍爾木茲海峽。停火兩周的消息公布後，油價下跌近兩成，跌破100美元大關，各地股市亦同時應聲反彈，個別航空股更大漲超過一成。說過了，美國的《戰爭權力決議案》容許總統60天之內爭取國會授權正式宣戰。自2月28日美伊衝突爆發以來，油價上落波幅之大是史上少見的。停火兩周之後的4月21日，剛好離開戰60日後的4月29日只有一個星期。換句話，停火兩周後的局勢發展，美國國會對這場美伊戰爭的取態是關鍵。國會拒絕授權正式宣戰的話，鳴金收兵是特朗普的唯一選擇，而伊朗是知道特朗普這個局限，特朗普亦知道伊朗知道他這個局限。
《戰爭權力決議案》的局限之下，特朗普是否有已經籌碼有限？有請Grok分析一下美國國會對美伊戰爭的取態：
「美國國會並未事先正式授權或支持特朗普發動的美伊戰爭，特朗普主要依賴總統行政權力展開行動。共和黨主導的國會多數派在政治上實質支持特朗普，多次否決民主黨提出的要求停止未經授權軍事行動的決議案；民主黨則強烈反對，批評此舉違反憲法。整體而言，國會雖無主動宣戰或專門授權，但透過黨派票數優勢間接提供了政治後盾，反映美國戰爭權力在總統與國會之間的長期緊張關係。目前衝突已進入兩周停火階段，國會內部黨派分歧依然存在。」
言下之意，國會的取態相當接近，儘管60日前否決停戰跟60日後支持開戰並非同一件事，同時擁兩個議會大多數的共和黨的向始終至為關鍵。
經濟學更相信市價反映資訊，預測市場Polymarket又有甚麼啟示？原來市場顯示，停火兩周後局勢發展的預測整體偏向「短期延長、逐步降溫」，但永久和平仍需時間：市場認為「4月21日前延長」的機率最高，約59至69%；4月底前達成永久和平協議的機率僅約16%，5月底前升至約33%；另外，5月底前特朗普宣布「結束對伊朗軍事行動」的機率約67%，6月底前高達82%。
最後，可能是市場經濟最關心的油價，4月底前霍爾木茲海峽交通恢復正的機率只約24%至27%，5月底前恢復正常的機率升至約44%至55%。換句話，市場整體預期是霍爾木茲海峽復常是隨停火延長與外交進展逐步改善，而非立即回歸戰前水平。