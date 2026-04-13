「漲跌全靠特朗普」。我實在不願意再一次引用這句話，但沒辦法，他就是當下全球市場的首席策略師。

周日美伊的第一輪會談沒取得甚麼成果，市場又開始擔心局勢會不會再次惡化。我個人認為，大概率不會了，一方面，誰也沒指望一次會談就能達成協議，從會談之後雙方的表態來看，均沒有惡言相向，都留下了進一步談判的口子；另外一方面，按特朗普以往行事風格，他一旦退縮，那意味著「極限施壓」階段已經結束；有人說接下來是「打打談談」的朝鮮戰爭模式，我更樂觀一些，更可能「談談談談」的模式，畢竟從他破口大駡MAGA中那些反戰意見領袖的舉動來看，作為他最大的基本盤——MAGA內部也已不是鐵板一塊，再打下去，他的支持率只會愈來愈低，這無異於政治自殺。