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財經
出版：2026-Apr-13 01:00
更新：2026-Apr-13 01:00
A股北望: 宣震

右側

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美伊戰爭持續下去，特朗普的支持率只會愈來愈低。(資料圖片)

美伊戰爭持續下去，特朗普的支持率只會愈來愈低。(資料圖片)

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「漲跌全靠特朗普」。我實在不願意再一次引用這句話，但沒辦法，他就是當下全球市場的首席策略師。

周日美伊的第一輪會談沒取得甚麼成果，市場又開始擔心局勢會不會再次惡化。我個人認為，大概率不會了，一方面，誰也沒指望一次會談就能達成協議，從會談之後雙方的表態來看，均沒有惡言相向，都留下了進一步談判的口子；另外一方面，按特朗普以往行事風格，他一旦退縮，那意味著「極限施壓」階段已經結束；有人說接下來是「打打談談」的朝鮮戰爭模式，我更樂觀一些，更可能「談談談談」的模式，畢竟從他破口大駡MAGA中那些反戰意見領袖的舉動來看，作為他最大的基本盤——MAGA內部也已不是鐵板一塊，再打下去，他的支持率只會愈來愈低，這無異於政治自殺。

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回到A股，上周三的一根長陽使得上證指數的日線MACD在零軸下方翻紅(經常看我文章的人一定知道，這是我最看重的技術指標)，在歷史上，除非是單邊下跌的熊市主跌段，MACD的這種態勢意味著後面最起碼會有2至3周以上的上漲。因此，我個人認為，目前A股大概率已經完成了探底的「左側」，而進入了震盪上行的右側階段，如果本周市場因為擔心周邊不明朗而出現波動，那不用恐慌，反而是進場的良機。

熱點方面，「你要站在光裡，不要光站在那裡」，僅憑這個段子，你就能知道上周最熱的是甚麼了。以光模組、光晶片為代表的算力硬體，在美股相關個股的帶動下，成為資金追捧、抱團的核心標的。作為財報季的4月，這些高景氣度高增長的板塊被資金認同有其合理性，短期也大概率會延續下去。

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A股北望: 宣震
作者簡介:

作者為中央電台經濟之聲、浙江衛視及杭州電視台等多家媒體證券欄目特約嘉賓、職業投資者

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