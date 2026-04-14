低門檻保障 助新世代做好風險管理

近年斜槓族(Slasher)愈見普及，數據顯示，香港有超過50萬青年為斜槓族。不少年輕人不再拘泥於枯燥單一的職業生涯，而是追求更靈活的工作方式與更豐富的生活體驗。然而，這份自由背後往往伴隨現實的經濟壓力。保誠最新年度「保誠財務健康指數」調查[1]顯示，年輕受訪者的整體財務健康得分按年下跌 9.8 分，反映他們在追夢之餘，正面對更大的不確定性。
新世代活躍於線上線下，生活節奏快速多元，也面臨更多細碎風險：娛樂活動因手術而突然取消、網購貨品未能送達或損毀、信用卡被盜用等，對仍在建立財務基礎的年輕人而言，這些損失都可能造成一定的財務負擔。
因此，市場上出現更多針對年輕人的低門檻保障方案。以保誠為例，我們為 18 至 30 歲年輕人設計的計劃，強調高靈活性與低門檻，每日保費低於 1 港元，讓預算有限的年輕人也能以可負擔的方式建立基本安全網。
在高度依賴數碼生活的環境下，心理健康同樣重要。因此，計劃亦加入市場罕見[2]的心理健康保障，為受計劃指定之刑事事件(包括起底)後出現精神疾病的年輕人提供精神科醫生或臨床心理學家診症費用的支援。
年輕一代是推動社會創新與多元發展的重要力量。保險的角色不應只停留在傳統的風險管理，更應成為支持他們勇敢探索人生的力量。透過提供實用、靈活、全面守護線上線下生活的保障，我們希望陪伴年輕人在快速變動的時代中，能安心追夢、活出真我。