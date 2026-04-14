低門檻保障 助新世代做好風險管理

近年斜槓族(Slasher)愈見普及，數據顯示，香港有超過50萬青年為斜槓族。不少年輕人不再拘泥於枯燥單一的職業生涯，而是追求更靈活的工作方式與更豐富的生活體驗。然而，這份自由背後往往伴隨現實的經濟壓力。保誠最新年度「保誠財務健康指數」調查[1]顯示，年輕受訪者的整體財務健康得分按年下跌 9.8 分，反映他們在追夢之餘，正面對更大的不確定性。

新世代活躍於線上線下，生活節奏快速多元，也面臨更多細碎風險：娛樂活動因手術而突然取消、網購貨品未能送達或損毀、信用卡被盜用等，對仍在建立財務基礎的年輕人而言，這些損失都可能造成一定的財務負擔。