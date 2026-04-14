當局勢變得更壞的可能性降低，人類的恐慌情緒，總會隨時間過去而麻木。舉行例子︰北韓依然定期向日本海發射短程導彈振聲威，但已不如當年般對投資市場產生動盪，甚至新聞價值也欠奉。美伊進入談判階段，預期將經歷多次反枱再言和的歷程。當市場習以為常，聰明錢自會重新投入吸引的資產。黃金價格大升勢中斷，及VIX指數未再有局勢發展而上升，是反映市場情緒逐步喘定的指標。

在投資角度上，事件驅動(Event-Driven)總帶有突如其來、破壞局勢之意，美伊戰事正是如此。每次事件出現，都會製造市場短暫恐慌，為期數星期或數月計，形成牛市周期中期調整。

而研究事件驅動最有價值之處，是舊有局勢被破壞後，形成新局面帶來的趨勢。猶記得2011年日本311地震後，福島核事故災難，令全球多國煞停多個核能項目，資源轉投其他可再生能源等，就是例子之一。

美伊戰事帶來的最大教訓，就是各國的石油供應鏈不可再長期依賴霍爾木茲海峽進出。石油輸出大國沙特阿拉伯首當其衝，他們定必加快規劃其他石油輸出途徑的基建項目，包括建設新東西向橫貫管道 (East-West Pipeline)，利用紅海及曼德海峽來分散風險。

另外，美伊戰事暴露了杜拜的高地緣政治風險，除非瘋狂難控的鄰國進行政權更替，昔日的富人天堂及客貨航運樞紐將成為過去式。