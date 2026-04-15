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財經
出版：2026-Apr-15 08:30
更新：2026-Apr-15 08:30
豪宅真李: 李巍

御海園

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李巍

御海園位於港島摩星嶺摩星嶺道64及66號。

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御海園(Villas Sorrento)項目是由華業控股發展的洋房及分層住宅樓盤，位於港島摩星嶺摩星嶺道64及66號，共提供36伙洋房及分層住宅。

御海園共建有五棟建築，包括4座洋房(洋房A至D)及1座大廈，實用面積介乎1,099至6,180方呎，樓底高度由3.15至5.125米，間隔涵蓋3至5房。4幢洋房/獨立屋全屬四層式設計(地下、平台層、1樓及2樓，未計算機房及天台)，實用面積由3,334至6,180方呎，樓底高度由3.2至5.125米，間隔涵蓋3至5房，各配置一部室內私人電梯、310至375方呎平台、1,823至3,604方呎花園(連私人泳池)、135至807方呎停車位及336至864方呎天台。而大廈樓高12樓，不設庇護層，共配置四部升降機。2樓至頂層12樓屬住宅樓層，每層各設2至4伙單位，合共提供32伙分層住宅。

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配套設施方面，屋苑設有1,513平方呎住客會所，提供包括室外泳池，兒童嬉水池，兒童遊樂場/兒童遊戲室，健身室，按摩池，日光浴場，燒烤場等設施。項目另有2,583方呎花園/綠化地帶。

據中原網站顯示，御海園現時共有3個放售盤，叫價由2,800萬至5,500萬不等，放盤實用呎價由24,433至27,967元不等。

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