介入俄烏 日要三思

隨時震動全球投資市場的中東戰事已持續近40日，俄烏戰爭則輾轉達4年，鄰近歐洲各國意識到加強國防的重要，軍工國防概念股大爆發。從俄烏戰爭到中東戰爭，低成本兼可空羣而出的無人機，已成左右戰局關鍵，要攔截這些低成本武器的成本卻高昂。約兩星期前，有一則未有太多人注意報道開始發酵，3月31日，日本無人機開發商Terra Drone宣布，對烏克蘭攔截無人機公司Amazing Drones進行戰略投資，是日本企業首度投入烏克蘭的攔截無人機生產領域，雙方也將合作研發新型高速截擊無人機「Terra A1」。Terra A1被視為可取代傳統高價攔截飛彈的新型防衛，最高速度300km/h，涵蓋約32公里範圍，超越俄羅斯和伊朗使用的「沙赫德」(Shahed)約200km/h的速度。

於本周一，日本自民黨在黨總部召開安全保障調查會等聯席會議，大致批准關於放寬防衛裝備品出口規則的政府方案，惟日本介入俄烏戰爭對地緣局勢的潛在風險不容忽視。 Terra Drone投資烏克蘭攔截無人機生產，並合作研發Terra A1，象徵日本防衛裝備出口政策進一步「由守轉攻」。此舉雖短期提升烏克蘭防空力，但對日俄關係及亞太局勢將引發多重風險。日俄關係惡化，領土爭議更難化解；俄羅斯多次警告日本勿軍援烏克蘭，外交對抗極可能升級。日本此舉可能促使俄方徹底中斷「北方四島(南千島群島)」談判，甚至加強在爭議島嶼的軍事部署。

另外，俄羅斯可能切斷對日「薩哈林2號」液化天然氣供應，或沒收日企在俄資產，引發能源與經濟反制風險，日俄經貿合作將萎縮。亞太軍備競賽加速亦將衝擊區域穩定。日本2022年通過「防衛裝備轉移三原則」修正案，如今首次投資實戰級無人機。此例一開，未來可能向其他衝突地區出口攻擊型無人機，打破亞太軍事平衡。中俄聯手反制及日本法律與民意反彈及違憲爭議，通通都是潛在風險，更大的風險，當然是來自美國主導的「代理人戰爭」外溢效應。牽一髮動全身，日本考慮介入俄烏戰爭前必須三思。