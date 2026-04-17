資訊優勢已死：科技如何終結傳統主動型基金，投資者該怎麼做？

數十年來，主動型基金經理一直被視為不可或缺。他們的價值主張很明確：憑藉人類的判斷力、經驗和直覺能夠戰勝市場。投資者因而願意支付更高的費用以換取這種所謂的優勢。然而，如今許多人開始提出一個無法忽視的問題：為何如此多主動型基金經理的表現不如以往？ 答案與個人才能無關，關鍵在於科技的變革。基金管理行業已被數據、運算能力和自動化徹底重塑，而許多傳統經理人仍在沿用過去的戰術。 以往，「資訊差」就是優勢。接觸公司管理層、取得行業數據、研究報告和市場情報，既稀缺昂貴，傳播也慢。經驗豐富的經理人能夠利用這種資訊差，創造套利機會並取得超額回報。然而，今天這種優勢已基本消失。企業披露是即時的、資訊遍布全球，過去曾經需要數週才能整理的研究報告，如今只需點擊滑鼠即可取得。昔日的優勢已變成歷史。

隨著數據和資訊變得唾手可得，市場效率大幅提升。價格差異在數秒內而非數月內便被發現並修正。任何明顯的定價錯誤都會立即吸引來自全球投資者、對沖基金和跨時區運作的演算法注意。在這種環境下，通過傳統選股方式要持續獲取超額回報，不僅變得困難，而且更會受到結構性限制。套利機會雖然依然存在，但規模更小、持續時間更短，並且更難以大規模變現。 科技同時改變了市場處理資訊的方式。如今，電腦能閱讀財報、分析央行措辭並對宏觀數據作出反應，速度比任何人類都要快得多。這徹底改變了競爭格局。今天，想要跑贏市場，愈來愈意味著要跑贏電腦，而這個門檻極高。這也解釋了為何許多主動型基金經理表現落後，並非因為他們判斷錯誤，而是因為他們行動反應太慢。

這種科技現實推動了量化基金和人工智能投資基金的興起。這些基金並不依賴經驗、直覺或主觀判斷，而是分析海量數據、識別規律，並以速度和紀律執行。部分基金專注於眾所周知的因素，例如動量、波動率或質量因子。另一些則利用機器學習，隨著市場行為變化而動態調整。它們的優勢不在於預測能力，而在於規律與一致性。但這並不意味量化基金或AI基金是無懈可擊的。模型可能會失效、歷史關係也會失效，而擁擠的交易也可能帶來劇烈回調。但從結構上看，這些策略更符合現代市場的特點，資訊豐富下反應速度比解讀能力更為重要。

對於傳統的主動型基金經理而言，科技還帶來另一個問題：規模。許多基金已經成為自身成功的受害者。隨著管理資產規模急劇膨脹，靈活性大幅下降。大型基金無法迅速行動、無法有效投資小型低效機會，最終只能持有近似指數的投資組合，卻仍收取主動型費用。其結果便是廣泛存在的「隱形指數化」現象。投資者支付主動型費用，但實際上卻只獲得接近市場的表現。 那麼，投資者應如何應對？ 首先，明確區分市場曝險與技能。核心股票和債券部署應透過低成本、高效率的被動投資工具取得。在資訊充裕的時代，為市場貝塔(Beta)支付高昂費用已不再合理。

其次， 審慎主動型策略的採用，只有在仍然存在低效的領域，例如小型股、私募市場、不良資產或專業信貸，才適合使用主動或另類策略。廣泛、類似基準的主動型基金，其投資策略的價值已日益降低。 第三，可將系統化、量化或人工智能驅動策略作為分散投資工具，而非萬能解決方案。它們的作用是補充而非取代核心的投資組合，而且提供有紀律、不帶情緒的多元回報來源。 最後，應重視投資組合結構、成本與治理。在低回報的環境下，費用會對投資者產生複合負面影響。科技已經大幅降低成本，忽視這一點已不再是保守，而是代價高昂的錯誤。

數據、自動化和人工智能的崛起，並未讓投資失去意義，但它揭示了一個嚴峻的真相：當資訊無處不在時，資訊優勢不再變得稀有。對於香港及亞洲投資者而言，適應這一現實勢在必行。最終的贏家不會是追逐新聞故事的人，而是那些明白遊戲規則已經改變，並據此調整投資策略的人。