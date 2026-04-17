事件合約是金融衍生工具

為甚麼事件合約(event contract)是金融衍生工具？ 「不要說『不賭』那樣的話。我們每個人從早到晚都在下賭注，幾分鐘以後的事沒有人可以肯定，而我們決定做甚麼就是一個賭注了。到市場付錢買雞蛋，我們不能肯定雞蛋不是壞的，所以買雞蛋也是下賭注。」以上一段話是已故產權經濟學大師艾智仁(Armen Alchain)在課堂上跟他的學生說的。話題打開，艾智仁轉到投資與風險的問題上。 誤人子弟？艾智仁教出了一個張五常！ 政府煞停籃球博彩，解釋是近來外地「預測市場」的非法賭博猖獗。何謂非法賭博？在預測市場最「猖獗」的美國，預測市場既不是非法，亦不是賭博。然而，Two wrongs don’t make a right。美國商品期貨交易委員會主席近日便公開表示：預測市場裏交易的事件合約讓企業與個人得以對沖事件驅動的風險，讓投資者得以管理投資組合的風險暴露，並為公眾提供有關未來事件結果的資訊。這些產品屬於商品衍生工具，完全在商品期貨交易委員會的監管職權範圍內。

當然，不是所有事件合約都可以在預測市場交易。涉及非法活動、恐怖主義、暗殺活動等違反公共利益的事件，因為有可能鼓勵非法行為和操縱風險而被禁止。種種爭議當中，Grok又怎樣看？ 「事件合約被視為金融衍生工具，是因為其價值完全衍生自某特定事件的發生與否或最終結果，而非來自合約本身。它是一種二元合約，交易者買賣『是/否』合約，例如預測某經濟指標是否達標或比特幣是否突破某價格。合約到期時，預測正確則結算固定金額(如1美元)，錯誤則為0；交易價格反映市場對事件發生概率的共識。這種結構使其具備衍生工具的跨期性、槓桿性及對未來不確定性的投機或對沖功能，因此在監管機構眼中屬於金融衍生品，而非純粹賭博。簡而言之，就像期權價值來自股票價格波動，事件合約的價值則完全來自外部事件的結果變化。」

是的，在經濟學眼中，當選擇涉及風險，人人都是賭徒，這是廣義的賭博。從狹義的法律角度看，事件合約卻是可用來對沖事件風險的商品衍生工具。技術上，區塊鏈將預測市場從不透明、依賴中介的系統，轉變為更高效、公平且可信的集體預測與風險管理工具；法規上，美國對預測市場走向合法化與更大監管接受度的主要轉變，源自法院裁決、市場表現證明、技術與經濟成長。 作為國際金融中心的官員，關心青年人沾染不良習慣是可以理解的。然而，「十五五」規劃強調加快建設金融強國，我們財爺說好了的金融科技呢？多得官員對青年人的關心，預測市場一時間變得街知巷聞，將錯就錯，政府應好好把握機會，研究事件合約在國際金融中心的角色。