周末周邊依舊是各種消息，美方、伊方各種官員輪番發言，海峽也是開了又關、關了又開，搞得部分投資者也坐立不安。不過，在我看來，這一切都只是本次戰爭走向結束過程中的正常波折，都只是噪音而已，完全不必care，如果你還不放心，不妨看看美股。

上一期我說A股已經進入右側，從上周的市場表現來看，走勢也基本如我預期，雖然市場依然存在分歧，盤中多次出現震盪，但形態上還是走出了明顯的上升趨勢，以我個人的觀察，這種震盪上行正是市場從分歧慢慢走向統一過程中的典型特徵，完全不用擔心，每一次回檔都是加倉的機會。對於後市，我自己覺得，這應該是一輪上證指數能創新高的中級行情，指數可以看到4,200點至4,250點附近，目前依然是最佳的做多時間窗口。