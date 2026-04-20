「吸煙人數下降加上每日平均吸煙支數下降，同期的煙支使用量大幅下降接近30%，政府在2023年和2024年分別增加煙草稅合共73.5%，而使用量錄得的跌幅，正正符合世界衛生組織有關提升煙草價格而降低煙草使用量的預期效果。」一段官方發言中，「同期」是指哪段時期？ 先聽聽可能比人類更聰明的Grok怎樣理解： 「這段發言用『同期』來連接吸煙人數下降、每日平均支數下降(兩者均在2023-2025年間有明顯變化)，以及由此導致的總煙支使用量大幅下降(接近30%)。政府在2023年和2024年增加煙草稅(合共73.5%)，而使用量跌幅則被視為符合世界衛生組織的預期效果。簡單來說，『同期』就是指與上述吸煙數據變化相對應的2023年至2025年這段時間。」

錯！人工智能也被誤導了。根據醫務衛生局最近公開的數據，加煙草稅後的2023至2025年期間，香港習慣每日吸食傳統煙的15歲及以上人士由577,300人降至538,100人(吸煙率由9.1%降至8.5%)，而同期這些煙民每日平均吸食的數量由12.1支降至10.9支。由此推算，「同期」總煙支使用量由6,985,330支降至5,865,290支，亦即下降了只17%。原來，大幅下降接近30%的那個「同期」是2019至2025年。問題是，2019至今總煙支使用量大幅下降，跟兩次加煙稅有甚麼關係？30%，不但誇大了2023及2024年兩次加煙稅的控煙效果，更反映即使加煙稅後「同期」的17%下降，仍是誇大了加煙稅的控煙效果，皆因在煙稅平穩的2019至2023年，總煙支使用量根本一直持續地下降了近15%。而持續地下降的主因非常簡單，香港過半煙民是超過50歲的，而老煙民跟所有老人一樣最終會離世。

計量經濟學中分析政策效果常用的「雙重差分法」(difference in differences)，其中一重差分就是要排除政策之外既有趨勢的影響。沒有可靠的對照組作比較，加稅後17%總煙支使用量下降可以只是延續既有的跌勢，試問又怎樣符合世界衛生組織的預期效果？更何況，懂分析市場干預的人都知道，吸食私煙的煙民傾向低報甚至隱瞞他們的非法行為，因此17%傾向主要反映合法完稅煙的市場回應，而高估了包括轉吸私煙或另類煙的整體總煙支使用量下降幅度。 誇大控煙效果的另一問題，正正就是導致低估私煙的普及程度。還是邵家輝議員的質疑有水準，吸煙人口過去兩年減少約7%，同期煙草稅收入卻比政府預算的減少了一半，如何解釋兩者變化的不匹配？據報道，醫衛局表示已經多次回應問題，強調煙草稅收入受多種因素影響，包括吸煙率與煙民每日平均吸食的數量下降，並舉出30%煙草使用量下降這數字作為助證。奇怪，邵議員問的是2023年加煙稅後的問題，當局卻引用2019年起的數據作回應。容許我亦再次回應問題，加稅後17%使用量下降，的確跟同期海關數據完稅煙暴跌超過一半不匹配，而這不匹配是加稅前未出現過的。

消失的完稅香煙，企圖以不是同期的30%使用量下降去淡化這個不匹配，提及多種因素影響時又對「私煙」隻字不提，當局始終未肯承認加煙稅導致私煙問題惡化這個政策失誤。