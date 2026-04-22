據報道寧德時代周二晚舉辦2026年超級科技日發布會，據悉是公司成立以來技術密度最高的一場發布會，將發布鈉電、凝聚態、快充等一系列新技術與產品。寧德時代(3750)股價造好，曾升至745元再創新高。如看好寧德，可留意寧德認購證，行使價788.5元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡寧德，可留意寧德認沽證，行使價398.68元，明年12月到期，實際槓桿2倍。

據報阿里巴巴(9988)發布Qwen3.6-Max預覽版，是千問系列性能最強大模型，在智能體編程、世界知識和指令遵循方面均有提升。阿里股價靠穩，連日於50天線約136元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證，行使價99.95元，明年1月到期，實際槓桿4倍。

據報小米集團(1810)旗下「龍蝦」產品Xiaomi miclaw首次登陸個人電腦、Mac及有屏音箱等終端裝置，進一步構建「人車家全生態」戰略，旨在打通旗下各類硬件產品智能協同能力。小米股價變動不大，續於20天線約32.3元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證，行使價41元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。