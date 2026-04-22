馬照跑 Sevens照打

相比以往大球場，在啟德舉行的七人欖球賽為香港帶來更大經濟效益嗎？ 馬照跑，論投注額賽馬已被足球超前；舞照跳，論夜經濟尖東更是早已淪陷。1996年尾，大教授張五常曾公開推斷香港將會有10年以上不景，而這不景與九七回歸無關。大教授當年悲觀但客觀的推斷，是基於兩項重要的局限轉變：其一，香港的物價、樓價、工資等與貶值後有通縮的中國脫節得很厲害；其二，內地人才學得很快。於是，價格效應之下香港的絕對優勢節節減少，公務員大幅減薪、大搞教育與醫療、放棄壟斷搞港口與展銷，是2002年大教授分析當時香港比較優勢得出的政策建議。過去廿年展銷與教育在香港的發展，證明大教授眼光。大教授估不到的，是香港的盛事經濟會比回歸前搞得更出色。先聽聽Grok就國際七人欖球賽的分享：

「相比以往在香港大球場舉行的七人欖球賽，移師啟德體育園主場館後，為香港帶來更大經濟效益。2025年首屆在啟德舉行時，總入場人數超過110,907人，較以往增加約15%，海外旅客逾30,000人，據Nielsen報告注入經濟約9,790萬美元(約7.68億港元)。2026年50周年賽事門票銷售更創紀錄，已售超過13萬張，預計總入場人數突破11萬人次，海外旅客比例更高，加上慶典活動及『Sevens Week』延伸節目，經濟效益有望超過1億美元(約7.8億港元以上)，甚至接近1.2億美元。啟德場館容量更大、設施更佳，不僅提升觀賽體驗，還將消費輻射至東九龍及全港各地，帶動酒店、餐飲、零售及交通等行業明顯增長，商戶營業額普遍上升兩至三成，進一步鞏固香港作為『盛事之都』的定位。」

場館大了，入場人數增加是意料之中。海外旅客比例更高，卻並非必然。繼獲美國《時代雜誌》評選為「2026年全球最佳勝地」之一，啟德體育園最近又榮獲「環保建築大獎2025」大獎。以舉辦大型國際盛事和實踐環保理念的同時，兼顧球員、表演者及觀眾的舒適體驗與現場熾熱氣氛，剛舉行的國際七人欖球賽是個極佳案例。同意人工智能有關經濟效益的分析，環保方面啟德體育園其實亦做到加零一。是的，更多海外觀眾遠道而來欣賞賽事或表演，難免會留下碳足跡。引入大型廢物分解系統，將園內產生的廚餘、紙杯及其他紙製容器轉廢為堆肥，減少廢物棄置量及運輸和清洗容器所需的額外資源及碳排放，兼顧環保同時向本地及海外觀眾宣揚環保訊息，值得一讚。

另一方面，能夠在黃雨警告下啟動上蓋防漏裝置讓賽事繼續順利進行、觀眾繼續舒適欣賞賽事，以往大球場是做不到的。試想，當大球場遇上黃雨警告，Sevens可以波照打嗎？受極端天氣影響，類似情況的出現只會比以往更頻密。最後，正如剛開幕時出現過只此一次的「趕客事件」，今次短暫及小量的滲水情況，相信吸取經驗後啟德體育園的管理團隊會處理得更好。