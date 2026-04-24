表揚用得準，團隊自然強

每位經驗豐富的領袖最終都會明白一個簡單的道理：人類天生渴望獲得認可。表揚並非現代管理潮流或情感上的溫情之舉，而是源自於生物本能。當人們獲得真誠的認可時，積極性會提升，正向行為得以強化，信任也會隨之增強。當有人注意到我們的努力時，我們會更加努力工作，更加忠誠，且更具歸屬感。表揚對領導者無需任何成本，卻能帶來豐厚的回報。 在香港節奏明快、結果導向的職場環境中，一句適時的表揚往往勝過任何政策、激勵措施或內部宣傳來得更有效。然而，儘管如此，許多本應能力出眾的領袖至今依然使用不當，或者完全迴避了手中這個具威力的管理工具。箇中挑戰在於，時至今日，表揚已變得比以往更為複雜了。

當前的辦公室正處於跨世代的時期。嬰兒潮世代、X世代、千禧世代以及Z世代往往並肩工作，他們各自對權威、反饋與認可有著截然不同的期望。當前管理層面對的問題，已不再是表揚是否重要，而是如何在不降低標準、公平性與公信力的前提下運用表揚又能有效激勵士氣。傳統上，許多香港的職場，特別是受創辦人主導或家族企業文化影響的公司，對表揚總是點到即止。年長一輩在於隱而不宣的環境中成長，穩定的工作、責任的增加或晉升都意味著認可。對許多資深的專業人士而言，過多的口頭表揚反而顯得累贅，甚至讓人感到虛偽。他們更重視的是能力、自主性和信任，而非公開的讚美。然而，由於年輕世代在截然不同的環境中成長，相比之下，千禧世代與Z世代習慣了持續的反饋、團隊協作與開放式溝通。對他們而言，管理層的沉默往往不被解讀為「信任」，而是被視為「漠不關心」。表揚對他們來說是確認其付出已被看見，是對自身進步的肯定。當缺乏認可時，他們的動力便會悄然消退。

這種世代差異將領袖推向了兩難的境地。表揚太少，年輕員工會感到不被重視。表揚太頻繁，資深員工則可能認為公司降低了標準，或是存在偏袒。部分領袖甚至完全抗拒，認為表揚會滋生特權心態，或削弱紀律。此時，我們必須作出一個關鍵的釐清：表揚並不等同於盲目討好、軟弱，或降低期望。事實上，如果缺乏公平性或誠實的反饋，表揚很快就會失去所有價值。 優秀的領袖明白，表揚與問責並非對立，而是相輔相成。認可應該有清晰的期望、一致的標準以及直接的糾正反饋並存。如果為了維持表面和諧而忽視績效問題，表揚就會變得空洞；唯有在認可卓越表現的同時，亦坦誠指出不足，表揚才能建立公信力。表揚的成效不在於其頻率，而在於其精準度。

好的表揚是具體、合時，並且與行為或結果緊密相關。一句含糊的「做得好」起不了太大作用。若改為：「你處理客戶投訴的方式，展現了認真聆聽、保持冷靜並維護關係，正是我們所期望的標準。」這樣既能強化成就，又能強化期望。這種方法適用於不同年齡層的員工。資深員工會覺得他們的專業知識受到尊重，年輕員工則能更清楚地掌握何謂優良的表現。 同時，場合也至關重要，有些人重視公開的表揚，有些人則喜歡私下的肯定。資深員工或許更欣賞安靜的談話或手寫的便條，年輕員工可能更喜歡在團隊環境中獲得即時反饋或認可。但前提是這些反饋或認可必須是真誠的。做騷式的表揚很容易被識破，而且會迅速侵蝕信任。

在跨代領導中，並非靠猜測，而是需要用心。優秀的領導者會花時間了解員工偏好的反饋方式，無論是正面的還是批評。有些人喜歡直截了當有話直說，有些人則需要時間反思。主動詢問這樣的問題本身，就已經傳遞出對他們尊重的訊號。 至關重要的是，表揚必須是公平的。不一致或帶有政治動機的認可，比完全不表揚更快摧毀團隊士氣。領導者必須確保付出和成果得到透明的獎勵，而非取決於曝光率或個人魅力。公平的表揚能夠建立信任，選擇性的讚揚則會滋生憤世嫉俗的情緒。對於面對人才短缺、人員流動性高以及工作態度轉變快的香港領導者而言，這種平衡變得越來越重要。年輕員工尋求目標感、發展機會和認可。年長員工尋求尊重、信任和公平。深思熟慮的表揚，輔以誠實的反饋，能夠將各世代需求連接，而不是造成隔閡。

表揚並非軟弱，而是管治手法。它向團隊發出訊號，表明機構重視甚麼、哪些行為會獲得回報，以及標準何在。掌握這門技巧的領袖，能在不失權威的前提下，打造出充滿動力、高績效的團隊。當員工感到自己被在乎，他們就會投入，當員工投入，他們自然會交出好表現。在這個需要努力贏取員工忠誠度的城市，懂得在何時以及如何公平而堅定地給予表揚，或許是當前領導技能中最被低估的一項。