阿里巴巴：雲與AI成新引擎 見底長升走勢逐步形成

阿里巴巴(9988)主要業務涵蓋中國電商、雲計算、國際數字商業及其他創新業務，市場相信集團2026財年的第4季收入預期約達2,400至2,500億人民幣元，其中，中國電商約1,230至1,290億元人民幣，佔比約五成；雲計算約425億元人民幣，佔比約17%；國際業務約350億元人民幣，佔比約14%；其餘為其他業務。集團亮點在於雲與AI加速發展，雲收入同比增長約40%且利潤率約9%，MaaS及Qwen帶動Token需求大增。短期受惠雲加速與閃購減虧，中期來自即時零售虧損收窄與盈利修復，長期則受惠AI商業化、雲滲透率提升及「消費+AI」雙核戰略驅動。

行業層面方面，中國電商正處於溫和復甦階段。2026年初宏觀消費環境較前期改善，實物網上零售同比回升，但整體需求仍未全面回暖，因此平台增長更多依賴精細化運營與商家結構優化，而非單純流量擴張。會計處理調整令客戶管理收入表面增速放緩，但對實際盈利能力影響有限，反映行業由追求規模轉向提升變現效率。至於競爭方面，傳統電商面對拼多多、京東集團(9618)，以及短視頻與社交平台的分流壓力，即時零售與外賣領域競爭仍然激烈，各平台需在補貼與市場份額之間取得平衡。多家券商指出，即時零售虧損正逐步收窄，行業競爭由價格補貼轉向單位經濟改善與履約效率提升，顯示競爭強度仍高但邊際趨於理性。

另外，雲計算與AI則處於加速擴張周期，受企業數字化及大模型應用推動，外部需求強勁，價格上調有助對沖成本壓力。然而，模型訓練、推理算力與市場推廣帶來較高前期投入，令短期利潤承壓。整體而言，行業正由流量競爭轉向效率與技術驅動，成本結構亦由銷售補貼轉向AI與算力資本開支，進入以技術與規模優勢主導的新階段。市場預期，短期內集團的盈利仍受AI與模型訓練投入影響，但雲收入增速有望延續至FY2027年。中期隨即時零售虧損逐年減半，盈利結構改善。長期則受惠AI商業化落地、雲滲透率提升、海外雲業務擴張及Agent應用普及，多家券商看好未來三至五年AI變現潛力，特別是隨著Agent應用逐步成熟，AI有望從成本中心轉化為收入來源，提升整體業務結構質量，並在中長期帶來更高毛利與經營槓桿。

市場一致認為，雲計算為未來最核心的增長引擎。受企業數字化升級及大模型訓練、推理需求帶動，雲收入同比增速達約40%，顯示AI相關算力需求強勁。部分觀點指出，MaaS平台推動Token使用量快速上升，加上模型能力持續提升，有助提升客戶黏性與單客價值，帶動雲業務進入新一輪增長周期。 阿里巴巴上個交易日以131.8元收市，全日上升1.4元或1.07%。集團過去5年的平均Beta值為0.49，系統性風險低於大市。52周最高位曾見186.2元，而最低位則曾見101.8元，以現價131.8元計，阿里巴巴現價較50天線低0.86%，另外，更較200天線低10.32%。阿里巴巴自去年11月25日至今年4月24日期間，股價錄得16.48%的跌幅，該期間共錄312.33億元的資金流入，當中大戶佔其中的355.14億元，而散戶則佔當中的-42.86億元。大戶對散戶資金流比率為8.3比-1(見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.25%；而最低曾經跌至-3.61%，至於4月24日當日則為3.14%，雖然暫時仍然反映大戶投資者的資金動力仍然有限，不過，隨著大戶資金累積大量資金流入下，反映大戶投資者仍然繼續看好阿里巴巴的整體前景。

阿里巴巴的股價於今年1月29日升上174.2元後，股價作出回調，並向下跌穿了20天線的支持後，便持續回落，並形成了一浪低於一浪的走勢，股價於4月2日跌至最低位117.50港元，雖然股價形成了一浪低於一浪走勢，並跌至4月2日才見底水彈，不過，同期的9天RSI則己先在3月5日見底，並作出反彈，並成功形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢。另外，股價在跌至3月初後，走勢由一底低於一底轉為一底高於一底。有機會形成頭肩底走勢。若果在正營造的右肩走勢能企穩125元以上，並逐步升穿138元的話，便會形成了頭肩底突破頸線阻力，股價可以作更大幅的反彈。投資者可以130元水平買入，只要股價未有失守125元，暫時未有即時沽出止蝕的風險。投資者可以買入並等股價作出突破，上望158元。

阿里巴巴於去年11月25日至今年4月24日期間的資金流狀況