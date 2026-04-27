科技企業裁員拓展AI

從前商業社會的金科玉律，人才就是公司最重要資產，今時今日企業營運者眼中，重要性或已不及人工智能。 近期大型科技企業，接二連三公布重大重組計劃，其中微軟首次向資深員工，推出一次性自願離職補償方案，約7%美國員工符合資格，主要適用於高級總監或以下級別，工作年資與年齡合計達70歲/年，便符合資格。 此計劃屬公司更廣泛績效管理，以及股票獎勵制度調整一部分，核心目的是簡化流程、提升執行速度，以便集中資源推進人工智能業務發展。

Meta Platforms(META)宣布將於5月20日裁減約10%全球員工，合共約8,000人，並凍結6,000個職位招聘，明確表示此舉旨在提高營運效率，以平衡人工智能領域巨額投資開支。 事實上，自2023年以來，微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜等大型科技企業，已累計宣布超過15萬宗裁員，其中多輪調整直接與人工智能賽道加速相關。 早期裁員主要針對疫情後過度招聘進行修正，但自2024年起，策略重心已明確轉向人工智能發展，由於人工智能技術，足以令小型團隊完成以往大型團隊工作，透過AI智能實現流程自動化及組織扁平化，從而釋放人力及財務資源，投入更高回報創新領域。

人工智能已超越傳統輔助角色，成為企業核心競爭優勢，其優先級別更明顯高於人力配置，此轉變正重塑行業人力資本及資源分配模式。 微軟過去一年多次進行領導層調整，包括Copilot AI產品團隊重組、遊戲業務及商業業務人事變動，並有多名高管退休。首席執行官納德拉明確表示，透過績效優化及自願離職計劃，加速人工智能基礎設施建設及模型開發。 Meta轉型則更為徹底，首席技術官博斯沃思提出「AI原生公司」願景，員工角色由傳統執行轉為指揮、審查及優化AI智能體。公司不僅將AI使用率納入績效評估指標，更開發「CEO智能體」協助高層處理日常事務，同時推行超扁平化團隊結構，一名經理可管理多達50名員工。此等舉措反映管理層對人工智能提升生產力的堅定信念：以往需龐大團隊方能完成之項目，如今一名具才幹員工配合AI工具即可高效達成。

亞馬遜、Snap、Block及甲骨文等企業亦先後宣布裁員計劃，部分更直接將人工智能工具帶來的全新工作模式列為原因。Block首席執行官傑克·多西公開指出，智能工具結合更精簡、扁平化團隊，正根本改變企業營運定義，行業共識已清晰形成：在生成式AI及數據中心激烈競爭之下，企業唯有透過精簡人力以集中資源，否則將難以維持競爭優勢。 人力重組與財務資源再配置密切相關。大型科技企業為搶佔人工智能制高點，正大幅提升資本開支(CapEx)，導致投資現金流大幅淨流出，自由現金流承受顯著壓力。

根據最新財報指引及分析機構預測，2026年亞馬遜、Alphabet、Meta及微軟四大超大規模雲端運算企業(Hyperscalers)合併資本開支預計達6,500億至7,000億美元，較2025年激增逾60%。當中，亞馬遜計劃投放約2,000億美元，主要用於AWS數據中心擴建；Alphabet指引1,750億至1,850億美元，用於Gemini模型及Google Cloud基礎設施；Meta預計1,150億至1,350億美元，聚焦Llama模型及AI廣告基建；微軟年化資本開支則維持於1,000億至1,450億美元水平，支援Azure及Copilot生態系統發展。 投資現金流因此錄得巨額淨流出。亞馬遜2026年資本開支預計超越營運現金流，估計其自由現金流或出現負170億至280億美元。Alphabet自由現金流預計由2025年約733億美元大幅收縮近90%至82億美元左右。Meta自由現金流亦面臨接近90%收縮風險，而微軟雖然相對穩健，但資本開支增速仍高於歷史水平，自由現金流同樣受壓。

雖然營運現金流整體維持強勁(得益於雲端服務及廣告收入增長)，但部分企業已出現邊際放緩，主要由於人工智能相關研發及基礎設施前期投入尚未全面轉化為收入。營運現金流未見大幅下跌，卻因高額資本開支而未能充分支持股息、股份回購及額外投資，形成明顯的現金流壓力。 雖然市場普遍認同人工智能長遠潛力，數據中心、GPU及自訂晶片投資料自2027年起逐步帶來可觀回報，但另一方面短期投資現金流大幅流走及自由現金流下降，引發市場對資本回報率(ROI)及貨幣化速度的關注。

然而，若果人工智能收入增長，未能跟上資本開支步伐，企業或需增加債務融資，唔使急要啊要啊雖然目前資產負債表仍穩健，但長遠或影響估值倍數。華爾街股價近期波動，已部分反映投資者對「人工智能優先於人力」策略風險評估。 當然，前景亦存在若干風險。人工智能監管環境趨嚴(例如歐盟AI法案及美國潛在反壟斷審查)，或增加合規成本；地緣政治因素可能影響供應鏈穩定及先進晶片供應；若全球宏觀經濟環境轉弱，企業廣告及雲端支出放緩，將進一步放大現金流壓力。

科技企業轉型方向清晰， 透過裁員實現人力精簡， 釋放資金加大力度投入， 人工智能的算力與基建， 對人力市場將構成壓力。