去年10月初，我寫過一篇關於「老登」的八卦：面對某買方大佬對光模組龍頭中際旭創業績持續性的質疑，有賣方直接開懟：「買你的白酒去吧，老登。」半年過去了，這一爭論有了初步結果，中際旭創業績持續性兌現，股價半年漲幅超過130%，剛剛披露結束的公募基金一季度持股更顯示，中際旭創成為了第一大重倉股。
中際旭創並不是個案，基金一季度持倉表明，以中際旭創為代表的海外算力鏈成為最重要的持股方向，抱團愈來愈緊。那麼，抱團甚麼時候才會結束？回顧A股以往的抱團經驗，景氣度是基金經理們抱團最重要的指標，只有景氣度出現拐點，「團」才有可能會散，就已經公布的「團員」們的業績及未來業績指引，抱團大概率還是能繼續下去。不過，需要指出的是，在經歷了過去幾周的大幅超額收益之後，我個人認為，它們接下來再高歌猛進的概率並不大，而更可能會在目前位置出現1至2個月的高位震盪。
上周另一個熱門話題是DeepSeek V4版的推出，因為傳說是全國產晶片打造，上周五國產算力鏈因此大漲。我對這個純屬外行，不好多加評論，但就周末眾多自媒體的分析來看，V4的訓練部分估計還是海外晶片為主，而不是傳說中的「全國產」。這也可以從官媒的反應中得到驗證：如果真是的全國產，這種革命性的突破是不可能被官媒們放過的。
上周後半周市場出現調整，主要緣於技術面的要求，60分鐘指標在上周三出現了「頂背離」，短期調整信號明顯，加之季末有大批業績「垃圾」報表出台，也影響了市場情緒。不過，由於目前日線指標仍保持健康，我個人認為這僅僅是短線調整，是調整上升斜率而不是上升的趨勢。