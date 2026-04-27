去年10月初，我寫過一篇關於「老登」的八卦：面對某買方大佬對光模組龍頭中際旭創業績持續性的質疑，有賣方直接開懟：「買你的白酒去吧，老登。」半年過去了，這一爭論有了初步結果，中際旭創業績持續性兌現，股價半年漲幅超過130%，剛剛披露結束的公募基金一季度持股更顯示，中際旭創成為了第一大重倉股。

中際旭創並不是個案，基金一季度持倉表明，以中際旭創為代表的海外算力鏈成為最重要的持股方向，抱團愈來愈緊。那麼，抱團甚麼時候才會結束？回顧A股以往的抱團經驗，景氣度是基金經理們抱團最重要的指標，只有景氣度出現拐點，「團」才有可能會散，就已經公布的「團員」們的業績及未來業績指引，抱團大概率還是能繼續下去。不過，需要指出的是，在經歷了過去幾周的大幅超額收益之後，我個人認為，它們接下來再高歌猛進的概率並不大，而更可能會在目前位置出現1至2個月的高位震盪。