同樣是面對電商挑戰的傳統零售，屈臣氏的表現為甚麼比百佳優勝？ 長和考慮出售百佳，分析指有利傳聞去年11月已啟動的分拆屈臣氏集團上市。原來，長和旗下零售部門屈臣氏集團(AS Watson Group)經營超過10個主要零售品牌，業務遍布超過30個市場，亞洲以港人熟悉的Watsons與PARKnSHOP為主，但集團其實以保健美容品牌佔大多數，而這些保健美容品牌正是近年業務增長的引擎。出售增長前景暗淡的非保健美容品牌，讓集團價值及前景更容易被評估是不難理解的。有趣的經濟問題是，近年香港藥房生意不見得特別好。更有趣的經濟問題可能是，屈臣氏對手萬寧與惠康同屬怡和集團旗下DFI Retail Group，惠康想買百佳，想賣走百佳的屈臣氏卻為上市積極準備。背後英資的怡和與港資的長和，在受電商挑戰的傳統零售白熱化階段給我們甚麼經濟啟示？

先聽聽Grok怎比較同樣是屈臣氏集團的Watsons與PARKnSHOP： 「屈臣氏表現優於百佳，主要源於兩者品類本質的結構性差異：屈臣氏主營健康美容產品，毛利率較高，消費者購物多為衝動式及體驗導向(如試用化妝品、保健品)，不易被純電商完全取代，加上O+O數碼轉型成熟(大數據會員、AR試妝、個人化推薦)，全球布局分散風險，近年收益及盈利穩健增長；反觀百佳經營超市業務，食品日用品毛利薄、價格透明，極易受HKTVmall、跨境電商及港人北上消費衝擊，物流及新鮮度要求更高，轉型難度大，同店銷售持續下滑。總體而言，並非『同樣面對電商挑戰』，而是體驗型、高價值非必需品零售比功能型必需品零售更具抗震力與轉型空間。這也解釋了長和系近年積極推動屈臣氏IPO、同時考慮整合或剝離百佳的核心原因。」

說過了，當盈利能力反映管理效率，惠康買百佳背後的經濟邏輯是讓管理效率較佳的獲取公司控制權。換句話，英資勝港資，假如我們眼中只有大中華。放眼世界，屈臣氏集團的全球布局分散風險似乎勝過DFI。O+O(線下及線上)數碼轉型，所指是透過科技、大數據、AI與實體店深度融合，實現「隨時隨地、無縫體驗」。數碼轉型再配合忠誠會員體系，補足線上在信任、便利、服務的不足，成功轉型為更具韌性的國際保健美容零售平台。受不同貨品需求本質所限，這轉型是超市百貨難以做到的。

曾幾何時，惠康與百佳把蘋果速銷殺下馬來。到了HKTVMall進場，兩大超市巨頭似乎招架不住。今時今日，iHerb等保健品網上平台愈做愈大，誠哥早已追不上時代？惠康買百佳，怡和可能贏了一場戰役；萬寧關閉內地門市、屈臣氏計劃港英兩地上市，長和其實贏了整場戰爭。