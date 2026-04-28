隨著全球氣候危機愈加嚴峻，國際局勢及低碳轉型變數更大，過去兩年俄烏戰爭加強這變數，許多歐洲國家為支持烏克蘭對抗俄羅斯，不惜加大軍費、擴充軍隊及武器等，明顯推動戰事升級，不利ESG進程。倘若最終為某一國家安全受威脅，環保中「E」良好根本無用武之地，故現時認為戰爭是必須的。

特朗普為取伊朗石油控權，冀在伊朗重演「委內瑞拉式」效果，以伊朗核升級為由，不理會原子能委員會確認伊朗無法製造核武器，聯同以色列轟炸伊朗逾萬個軍事及能源設施，殺害數十名領袖、科學家及平民。美方談判期間要求伊朗全盤接受條件，否則摧毀至石器時代。伊朗反擊轟炸美軍中東設施，造成石油設施受損、油污外洩，嚴重影響海洋生態。這讓我們清楚：氣候與環境風險息息相關，全球減碳刻不容緩，即使特朗普政府再次退出巴黎協定及傾向傳統化石能源，美國AI發展對傳統能源需求大升，亦沒有動搖全球尤其是年輕人對可持續發展的堅定追求。

中國身為世界工廠，為碳排放、碳達峰、碳中和制定清晰進程，不斷增加潔淨能源比例，利用科技及AI提升製造業效率和環保，對全球氣候變化貢獻重大。國家十五五規劃推動提早達峰，透過減碳、減污、擴綠，持續降低單位GDP碳排放。據香港政府報告及財政預算，強化氣候分析、綠色金融、綠色科技及持續披露，以AI協助企業優化ESG，推動大灣區綠色協同創新。

反觀歐洲面對俄烏戰爭及全數軍費，多國赤字增大。中東戰事推升油價，刺激能源成本和通脹上升，歐洲不敢再提升ESG政策，中小企業更難以承受。雖然中歐持續推動ESG，但中國勢將加速步伐，不僅超越美國，更配合AI及新質製造追上歐洲。