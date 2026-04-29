飛達控股(1100)1986年成立，2000年在港上市，主要從事優質帽品和配飾的設計、生產及分銷等業務。公司第二大股東為全球大型帽品公司New Era Cap，也是公司合作多年重要客戶，飛達為它生產優質棒球帽產品，多年來深受歡迎。現時公司廠房分布孟加拉、墨西哥、柬埔寨及中國深圳，形成一個完善全球生產網絡，有效地分散地緣政治所帶來的貿易風險。
參考最新業績，公司錄營收約17億元，按年增約15.4%，得益於訂單增加及營運效率改善，毛利率也見有增長。全年股東應佔盈利約1.18億元增逾倍，成績超卓。以6.8億元市值計，市盈率不足6倍，估值有吸引力。
財務方面，公司資產結構與普遍工業股相近，分別為廠房價值、客戶應收帳及存貨等。手上現金約1.68億元，另有小量金融資產價值約8千萬。負債方面，有息銀行貸款約1.4億元。考慮到公司處於淨現金水平，加上每年業務現金流有約2億元淨流入，財政健康，有不俗防守性。派息因應業績增長，公司在25年財政年度共派發每股9仙，現價股息率5.6厘。
展望未來，為應付客戶更多訂單，公司積極在墨西哥及東南亞地區擴充生產基地，並深化自動化應用，藉此全面提升公司生產產量。另外，公司積極開拓新客源，利用歐洲及美國分公司擁有豐富授權品牌的資源優勢，加強兩地市場的銷售。相信在製造業務及銷售業務同時擴展的情況下，業務可見有增長的預期。
最後，從技術走勢角度，自公司在2月尾公布盈喜後，股價呈現突破訊號，單日大幅度抽升後，在1.4元至1.55元橫行整固多時。近日股價再見突破，走勢轉好，料中短線有力再挑戰更高水平，目標可見2.2元。