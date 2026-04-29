飛達控股(1100)1986年成立，2000年在港上市，主要從事優質帽品和配飾的設計、生產及分銷等業務。公司第二大股東為全球大型帽品公司New Era Cap，也是公司合作多年重要客戶，飛達為它生產優質棒球帽產品，多年來深受歡迎。現時公司廠房分布孟加拉、墨西哥、柬埔寨及中國深圳，形成一個完善全球生產網絡，有效地分散地緣政治所帶來的貿易風險。

參考最新業績，公司錄營收約17億元，按年增約15.4%，得益於訂單增加及營運效率改善，毛利率也見有增長。全年股東應佔盈利約1.18億元增逾倍，成績超卓。以6.8億元市值計，市盈率不足6倍，估值有吸引力。