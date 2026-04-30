政策扶植下，近兩年內地及海外人才紛湧港，直接導致租金爆升。專才群體特點是收入穩定且屬高素質客群，他們對居住環境有要求。隨租金持續上漲，這批專才在落戶多年後，極大機會因「租轉買」的誘因而入市。目前住宅市場租金回報率約為3厘至4厘，當租金回報高於供樓利息時，專才的剛性租屋需求將逐漸轉化為堅實的買樓支持，為市底提供強大支撐。

淡季不淡的周期性支撐

以往樓市有明顯淡旺季之分，但資料顯示今年1月及2月淡季期間租金均上升，或與留學生提前搶租有關。預計次季隨更多留學生加入，租金升幅可再擴大。學生租賃需求主要集中交通便利的中小型單位(如A、B類單位)，這種穩定租金收入讓投資者(業主)有更強持貨信心，減少急售壓力，穩定物業估值，防止樓價出現系統性下滑。

高淨值人士的價值指標

高端物業(D類及E類單位)在3月表現最突出，按月升1.4%，領先整體市場。例如深灣9號極高層月租8萬元，呎租高見64元，反映高資產淨值人士對香港長遠競爭力的信心。豪宅租金向來有「風向標」意義，當頂端單位價值得到追捧，會產生由上而下輻射效應。大額租金不僅提升了物業的資產淨值，也吸引了本地及海外投資者的目光，穩固了房地產作為優質資產的地位。