芝加哥學派分析預測市場內幕交易

假設你是Henry G. Manne，你會怎樣分析預測市場的內幕交易？

傳媒帶風向，預測市場欠透明、賭盤易遭操控云云，似乎是為政府以預測市場為由煞停馬會籃球博彩而護航。大眾參與預測市場交易風險高？投資者及理財教育委員會表示，「預測市場」是以進行預測為目的而產生的一種帶有賭博的元素的投機市場，其交易活動或合約並非投資產品。

經濟學最簡單的質疑是，香港頗受歡迎的投資產品牛熊證沒帶有賭博元素嗎？根據投委會就牛熊證的介紹：若你看好恒指，你可買入牛證。一旦恒指上升，便可以沽出套利。相反，若恒指下跌，牛證的價值亦會隨之下跌，屆時你可以選擇蝕沽牛證，又或選擇繼續持有，靜待恒指回升。換句話，本質上牛熊證就是一種賭恒指升跌的事件合約。投委會的說法成立的話，我看不出哪種金融衍生工具是沒有賭博元素的投機產品。是的，十九世紀前，確有政府禁止或限制期貨交易，稱其為投機性「賭博」。