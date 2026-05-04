芝加哥學派分析預測市場內幕交易

假設你是Henry G. Manne，你會怎樣分析預測市場的內幕交易？
傳媒帶風向，預測市場欠透明、賭盤易遭操控云云，似乎是為政府以預測市場為由煞停馬會籃球博彩而護航。大眾參與預測市場交易風險高？投資者及理財教育委員會表示，「預測市場」是以進行預測為目的而產生的一種帶有賭博的元素的投機市場，其交易活動或合約並非投資產品。
經濟學最簡單的質疑是，香港頗受歡迎的投資產品牛熊證沒帶有賭博元素嗎？根據投委會就牛熊證的介紹：若你看好恒指，你可買入牛證。一旦恒指上升，便可以沽出套利。相反，若恒指下跌，牛證的價值亦會隨之下跌，屆時你可以選擇蝕沽牛證，又或選擇繼續持有，靜待恒指回升。換句話，本質上牛熊證就是一種賭恒指升跌的事件合約。投委會的說法成立的話，我看不出哪種金融衍生工具是沒有賭博元素的投機產品。是的，十九世紀前，確有政府禁止或限制期貨交易，稱其為投機性「賭博」。
然而，自上世紀的七十年代，金融期貨與場外衍生品高速發展，預測市場交易的事件合約近年亦正式納入美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管。傳媒卻仍然擔心，並舉出涉預測市場內幕交易的指控案例。芝加哥學派看內幕交易，有請Grok好好介紹：
「預測市場的本質是概率資訊市場，允許擁有重大非公開資訊者直接交易，能讓分散的私人知識以漸進、平滑的方式迅速融入合約價格，遠比等待正式公開後一次性劇烈調整更有效率。這不僅大幅提升市場預測準確性、加速價格發現(Hayek式效率)，還為資訊的發現與生產者提供天然經濟激勵，鼓勵更多資源投入資訊蒐集。禁止此類交易只會阻礙資訊聚合，降低市場作為『資訊發現引擎』的社會價值；相反，放寬管制能讓預測市場更接近理想的完美資訊市場，為企業決策、政策制定與資源配置帶來巨大益處。歷史上對股市內幕交易的禁令已證明是過度干預，預測市場不應重蹈覆轍。」
美士兵藉委內瑞拉突襲行動內幕賺錢一事，CFTC主席與執法部門主任卻強烈譴責此行為，指其嚴重違反保密義務、危及美國國家安全與軍人生命。這是CFTC首宗針對事件合約提出的內幕交易指控，並首次引用「Eddie Murphy Rule」處理濫用政府資訊案件。行外人有所不知，原來支持允許企業內幕交易的芝大Henry G. Manne，是反對政府的公職人員內幕交易的，理由是公職人員掌握的政策決定、軍事行動、監管資訊等非公開資訊是公眾託付的資源，而非個人財產。利用它謀私，等同於挪用，違反對國家、國會或公民的信託義務。
芝加哥學派就內幕交易的建議是：強調事前披露、事後審計與財產權清晰化，政府應視機密資訊為公眾財產，違者以挪用罪論處，而非僅靠證券法。對預測市場，平台可設來源審核，但最終責任在公職人員的自律與執法。只要有清晰產權限制，就能有清晰的風險評估。