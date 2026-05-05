滙控績前股價彈 兩手部署

5月首個交易日，港股不少科技股都有顯著升幅，帶動恒生指數表現。恒指周一高開約362點後升幅進一步擴大。恒指牛證資金整體獲利沽出離場為主，部分投資者則反手部署恒指熊證產品，或博大市走勢進一步有所回調。如投資者希望部署恒指走勢，看好恒指可留意收回價25,700點，行使價25,600點，28年10月到期，有效槓桿約46倍的恒指牛證。如投資者看淡恒指，可留意收回價26,650點，行使價26,750點，28年4月到期，有效槓桿約46倍的恒指熊證。
滙豐控股(005)將於周二公布業績，綜合一眾券商估算，滙控稅前盈利預料達95.9億美元，按年增1%。另外市場聚焦美伊戰爭中東業務敞口對滙豐預期信貸損失(ECL)準備的影響。滙控周一股價有所反彈，如投資者希望部署滙控股價走勢，看好滙控可留意收回價130元，行使價129.42元，28年9月到期，有效槓桿約11倍的滙豐牛證。如投資者看淡，可留意收回價150元，行使價150.58元，27年2月到期，有效槓桿約19倍的滙豐熊證(59897)。
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