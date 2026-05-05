豪威集團：CIS龍頭短期調整 長期動力來自汽車與AI創新

豪威集團(501)主要從事CMOS影像感測器(CIS)設計，以及半導體分銷業務，是內地影像感測器產業鏈中的重要企業之一。CIS廣泛應用於智能手機、汽車電子、安防設備及各類智能裝置，公司過往以手機CIS為核心收入來源，近年則逐步拓展至高端產品及創新應用，同時透過分銷業務擴大收入基礎。從最新季度數據可見，2026年第一季收入為人民幣64.14億元，按年下跌1%，按季下跌9%，顯示行業仍在調整期，但業務結構正出現轉變。 從行業角度分析，全球智能手機市場需求復甦步伐仍然偏慢，加上記憶體成本上升，短期對手機CIS出貨構成壓力。不過，影像規格升級及多鏡頭應用趨勢未變，高端化仍是長期主軸。同時，AI裝置、AR眼鏡、運動相機及360度相機等新興應用逐步商業化，為CIS行業帶來新增長點。此外，汽車智能化推動車用感測器需求提升，為行業提供另一條成長曲線。整體而言，行業正由傳統手機主導，逐步轉向多元應用並存的結構。

在競爭環境方面，CIS市場技術門檻較高，產品性能、良率控制及客戶關係均屬關鍵。公司優勢在於具備設計能力，同時積極推動高端方案升級，並布局汽車CIS及新型IC產品。分銷業務方面，2026年第一季按年增長39%，成為支撐收入的重要力量。然而，分銷業務毛利率較低，亦拖低整體盈利能力，令公司在收入增長與利潤質量之間需要取得平衡。 集團2025年的全年業績顯示，收入為288.55億元人民幣，毛利率達30.6%，較2024年的29.4%有所提升，經營利潤率由14.0%升至16.3%，淨利率亦由12.9%提升至14.0%，顯示去年整體盈利能力明顯改善。不過踏入2026年第一季，毛利率回落至29.4%，淨利潤為人民幣5.03億元，按年下跌42%，主要受產品組合變動及非經營項目影響。管理層預期2026年第二季收入為72億至75億元，按季增長11.5%至17.6%，反映營運有回暖跡象。

集團的亮點在於多元化發展策略，首先，高端智能手機CIS方案持續推進，有助提升產品均價及毛利率。其次，AI及AR眼鏡、運動相機與360度相機等創新應用逐步落地，為公司帶來新市場空間。再者，汽車CIS及相關IC產品若成功放量，將成為未來數年的重要增長引擎。根據預測，公司2026年至2028年收入將由341.08億元增至467.91億元，毛利率亦有望由30.4%提升至33.1%，淨利潤預測分別為47.95億元、71.45億元及87.18億元，盈利增長動力仍在。 至於股價走勢，股份近期在約人民幣90至110元區間反覆上落，2026年4月底收市價為98.30元。過去一年目標價多次調整，由高位超過180元逐步回落，反映市場對行業復甦節奏仍有保留。技術上，若股價能穩守90元附近支持位，並配合成交增加突破110元阻力，或有機會重拾升勢；否則仍需時間整固。投資策略方面，考慮到公司短期盈利仍受手機需求影響，但第二季收入已有改善指引，加上中長期受惠於高端化及創新應用擴張，投資者可採取分段部署策略。較進取者可於技術支持位附近吸納，並以中線持有為主。

按技術走勢觀察來說，豪威集團於1月中上市後曾迅速衝高至125元，其後升勢乏力，隨即展開一輪較為明顯的調整浪，股價反覆回落，最低一度見76.45元。跌勢至該水平後逐步放緩，走勢由單邊下行轉為橫向整固。值得留意的是，9天RSI早前跌至接近超賣區後未有再失守30水平，動能指標出現改善，為其後技術性反彈埋下伏筆。股價曾回升至4月27日高位99元附近，惟未能企穩，並一度回試20天移動平均線支持，但低位未再創新低，反映沽壓已有所收斂。近期走勢開始呈現「一底高於一底」的形態，技術結構略為改善。若後市能有效突破93.8元的短期阻力，並配合成交增加，反彈動力有望延續。策略上，可考慮於約89元附近分段吸納，只要股價守穩20天線之上，則可望以整段前跌浪總跌幅的61.8%作為量度反彈目標，上望104元。