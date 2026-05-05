進入今年第一季業績期，美股延續強勢表現。FactSet數據顯示，已公布業績的標普500指數成分股中，超過八成的企業每股盈利高於市場預期，指數有望連續第六季錄得雙位數盈利增長。

然而，標普500指數預測市盈率已超過20倍，高於過去10年平均水平。換言之，投資者正為美國的增長前景支付顯著溢價。在中東局勢不穩、環球通脹預期升溫的背景下，此溢價的可持續性備受考驗。更值得關注的是消費者信心惡化，密歇根大學4月消費者信心指數下跌至49.8的歷史低位，12個月通脹預期由3月的3.8%急升至4.7%。高利率環境、高能源成本及關稅不確定性形成三重壓力，對消費板塊構成負面影響，我們維持對美股可選消費板塊的負面看法。