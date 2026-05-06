滙豐控股(005)周二公布季績，此前連日錄得資金流入其好倉。匯豐股價靠穩，在10天線約141元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證，行使價153.98元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證，行使價125.98元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

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