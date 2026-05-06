雖然公司連續4年虧損，但主要受內房拖累。若只計本港建築每年收入超過60億元，經營利潤逾2億元，表現不差。如能獨立上市，相信市值不低於1億元，若要釋放公司價值，最好做法就是將建築業務分拆。

公司多年來參與大量公屋及政府設施建設，深得香港政府信任和支持。展望未來，隨港府積極推動北部都會區、簡約公屋等，相信可受惠。公司手頭未完成合約總值近200億元，預視未來業績的確定度相當高，為股東帶來正面訊號。

香港老字號建築公司瑞安建業(983)成立於1971年，由商人羅康瑞創立，核心業務分兩大類，一是香港建築，二是內地物業投資。現時，大股東羅康瑞持股超過60%，股權相對地集中。

公司早幾年積極去內房庫存，即使行業仍低迷，相信不會再帶來沉重壓力。另外，公司仍持多個商場及辦公室收租，出租率介乎76%至92%，投資物業估算約38億元人民幣。假若公司在合適價錢處置資產，長遠百利無害。

總結，現時市值只有1.21億，較公司資產淨值19.85億元折讓近94%。市帳率低至0.06倍，相信股價已大致反映不利因素。另外，只要公司繼續積極處置內地商業項目減債，有助提升估值。現時股價正大折讓，面對不少潛在上升催化劑，「低買」長揸的值博率高。