鋁窗墜下誰之過？ 釐清租賃維修責任與法律風險

在香港高樓林立的居住環境下，「空降鋁窗」往往被視為威脅公眾安全的「城市炸彈」。筆者近日處理一宗個案：一名租客的家傭在正常清潔鋁窗時，窗戶突然脫落墜地，所幸未造成傷亡。業主堅持交樓時窗戶狀態良好，且租約規定租客須負責內部維修；租客則強調家傭操作正確。這筆維修費以至潛在的法律責任，究應由誰承擔？責任界定的核心在於判定事故是否屬於「自然損耗」(Fair Wear and Tear)。

根據《建築物條例》，業主有基本責任確保其物業(包括鋁窗等結構組件)處於安全狀態。雖然業主在交樓時履行了視察義務，但鋁窗最致命的隱患——如鉚釘(rivets)鏽蝕、螺絲損蝕或鉸位金屬疲勞，往往藏於組件內部，並非肉眼或簡單啟閉測試所能完全排除。