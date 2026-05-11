上周市場維持強勢，雖然上周五指數有所調整，但市場情緒依然高漲，成交量也保持在3萬億的水準。從資金的攻擊方向來看，科技毫無疑問是唯一的主線，國產算力、存儲、「光」裡面的緊缺物料環節、機器人和商業航太等板塊輪番上漲。其餘方向大多泛善可陳，一季報業績亮眼的化工石化受海灣局勢緩解、原油價格回落的影響走勢疲弱；消費板塊則顯然是受到了五糧液的拖累。上周五夜盤納指漲幅1.71%，英特爾、美光等科技類股繼續大漲，這肯定會刺激本周的科技股走勢，估計在美股的科技盛宴結束之前，「抄作業」的A股科技狂歡也大概率繼續。

上周五上證綜合指數摸高至4,183點，距4,197點的年內高點僅一步之遙，考慮到其他幾乎所有重要指數都已經創出了年內新高，上證指數本周應能順利突破，站上新高。問題是站上新高之後呢？

如果不出意外，特朗普將在本周訪華。之前市場一直有種說法，覺得特朗普來之前A股是安全的，之後就不好說了。我一直把中美比作兩隻刺猬，在經過了數輪貿易戰的對撞之後，已經基本找到了不會「互相砸到對方」的相處方法，本次特朗普訪華應該會進一步確認和強化這種相處之道。所以，對貿易戰毋須多慮，市場因為特朗普來華而產生大波動的概率不大。