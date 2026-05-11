家庭倫理爭產劇的狗血劇力，永遠是團結港人的最強力量。衰仔教老竇做人：「你咁樣做人唔得喎！你有無搞x錯，嗰日同你兜口兜面講點樣做，5萬蚊一個月，你話你定期8月開始，你有200萬點解俾唔到？又唔係一次過要你俾。」老竇教衰仔理財：「你快啲搵份嘢做啦，我支持唔到，我老啦！」當「幸好姜濤讀不上大學」成了「沙紙何價？」的助證，泳漢一句「我高中畢業都無，我幾多歲？45歲，出去做

銷售員都唔請」，似乎為「沙紙有價」平反。是的，多讀一年書的工資回報約為10%，高中畢業都無的人收入差距卻可以差天共地。皆因經濟學告訴你，佔七成左右的大多數收入差距從來是天賦及運氣等不容易直接量化的「隨機誤差項」所決定。除此之外，原來經濟學還告訴你衰仔不孝並非必然。想當年，我的博士論文指導老師貝加(Gary Becker)發明了「衰仔定理」。先請無父無子的Grok客觀介一下：

「在一個擁有富有且利他家長的家庭中，即使孩子是自私的『衰仔』，他們仍會為了最大化整個家庭的總收入而行動。原因在於：如果孩子損害兄弟姊妹或家庭整體利益，總『餅』就會變小，家長就會減少對該孩子的資源轉移。自私的孩子為了保護自己未來的轉移收入，會內化這種後果並表現得合作。衰仔定理在理想化條件下是強有力的理論洞見，現實中某些家庭行為(資源匯集、需求導向轉移)提供間接支持。但實證文獻普遍顯示真實家庭充滿複雜性 — 議價、不完美資訊、非可轉移商品、交換動機與行為偏差 — 導致定理在實務上經常失效。」